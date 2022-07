Pronto (finalmente) il collegamento ciclabile di Mandriola

Sarà inaugurato sabato prossimo, 9 luglio, il nuovo collegamento che unisce i quartieri di Mandriola e San Tommaso ad Albignasego. Si tratta di un’opera necessaria per mettere in sicurezza ciclisti e pedoni che si spostano fra i due quartieri, senza che debbano transitare sul cavalcavia dell’autostrada. Il segmento ciclabile passa infatti sotto all’autostrada A13 Bologna-Padova attraverso un sottopasso esistente, prosegue affiancandola all’interno della fascia di rispetto e successivamente su un’area di proprietà autostradale: superato il cavalcavia, dopo un breve tratto di campagna, la ciclabile si collega con via Petrarca.

Giacinti

«Con questo intervento, i residenti di Sant’Agostino e di Mandriola non dovranno più transitare sul cavalcavia per raggiungere i quartieri di San Tommaso e dei Ferri e viceversa – osserva il sindaco Filippo Giacinti -. È un’opera molto attesa e di grande utilità: pensiamo in particolare a tutta l’utenza legata a servizi importanti come il distretto sanitario, a chi si reca al cimitero, al mercato settimanale o in centro città. Tutte queste persone ora hanno a disposizione un tragitto sicuro e semplice da percorrere. Si tratta di 800 metri di percorso ciclopedonale che fa parte dei sette chilometri di piste ciclabili realizzati negli ultimi cinque anni, nella direzione di favorire la mobilità sostenibile e tutelare l’utenza debole della strada».

I quartieri

Storicamente, tutti i quartieri di Albignasego erano divisi dai cavalcavia. Nel corso degli anni, sono stati pertanto realizzati i due collegamenti tra Lion/Carpanedo/San Lorenzo, il percorso tra Sant’Agostino e Mandriola, e ora la connessione tra Mandriola/San Tommaso/Ferri. Un’opera pubblica, quest’ultima, che ha attraversato un iter complesso, dovuto a diverse criticità e imprevisti: dalle procedure di esproprio alle autorizzazioni degli Enti preposti, dagli accordi con Società Autostrade alle recenti problematiche relative alla fornitura dei materiali.

Costi

Quello che sarà inaugurato sabato, è un intervento dal costo di circa un milione e 100 mila euro, per il quale il Comune di Albignasego ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Veneto di 200 mila euro. “L’Amministrazione ha inserito nel proprio programma triennale delle opere pubbliche il secondo stralcio che, proseguendo lungo via Petrarca, dall’incrocio con via Carducci, giungerà fino a via Roma”, ricorda il consigliere delegato, Davide Mauri.

Biciclettata

In occasione dell’apertura del tragitto, sabato il Comune organizza una biciclettata per l’inaugurazione, con il ritrovo in bici al parco di Mandriola di via San Bellino (al bar Barattolo) alle ore 9 e la partenza alle ore 9.15. È prevista una sosta all’altezza di via Marconi per il taglio del nastro e poi si proseguirà fino a San Tommaso, ai Ferri, e si farà ritorno al parco di Mandriola dove sarà allestito un piccolo rinfresco.