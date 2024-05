Femminicidio di Giada Zanola, oltre 300 persone in corteo a Padova per dire basta

Indossano un foulard fucsia e si muovono compatte dietro allo striscione "Basta femminicidi e stupri", urlando il proprio sdegno per l'ennesima vittima caduta per mano di chi avrebbe dovuta amarla: oltre trecento persone, la quasi totalità delle quali ragazze, hanno marciato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, per le vie del centro di Padova (partenza da Porta Portello e arrivo in piazza dei Signori) per ricordare Giada Zanola, la 34enne di Vigonza uccisa dal compagno Andrea Favero, e tutte le donne uccise da mariti, fidanzati ed ex compagni.

Per Giada, per tutte

Una "passeggiata arrabbiata" che, organizzata da Non Una di Meno Padova, è partita intorno alle ore 19.45, non prima di aver letto i nomi delle 35 donne vittime di femminicidio da inizio anno. A prendere la parola a inizio manifestazione è stata Cecilia, attivista del movimento femminista e transfemminista: «Siamo qui per ricordare l'ennesima donna uccisa dalla violenza patriarcale di genere. Da inizio anno arrivate a contare 35 donne uccise dalla violenza patriarcale di genere, praticamente sei al mese, e il Veneto è una delle regioni più colpite, come dimostrato anche da quanto successo a Giulia Cecchettin. Abbiamo tre richieste: vogliamo più finanziamenti per i centri antiviolenza, pretendiamo l'istituzione di corsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado e l'istituzione del reddito di autodeterminazione, perché non c’è libertà senza autonomia economica».