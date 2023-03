Giallo a Ingegneria, ma è un film con Roberto Citran

«A settembre 2022, mi è stato affidato l’incarico di dirigere e produrre il video “Alla ricerca del Futuro” per il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Padova. La sfida è stata riuscire a trovare una chiave narrativa originale per illustrare e promuovere le attività di ricerca del DII. In seguito all’intuizione del prof. Andrea Bagno e di Massimo Malaguti, con l’autore Raffaele Pizzatti Sertorelli, abbiamo sviluppato l’idea dell’indagine, di ricerca nella sua doppia accezione. Ad accompagnare lo spettatore tra i laboratori dell’Ateneo sarebbe quindi stato un investigatore. A questo punto è diventato chiaro a tutti che il video stava prendendo la forma di un cortometraggio e che per il ruolo principale del detective era necessario un attore dalle grandi capacità, con un’aria noir, elegante ma disillusa. Una parte che calzava a pennello per Roberto Citran, il quale ha accettato il compito di confrontarsi con un progetto “sperimentale”, in bilico tra fiction e video divulgativo». E' il regista Ivan Maniezzo a raccontare come è nato questo strano cortometraggio. «Il risultato finale è una piccola opera, un corto di 8 minuti, al quale hanno contribuito oltre alla troupe, numerose comparse, tecnici, professori e ricercatori, evidenziando una volta di più l’importanza del lavoro di gruppo».

“Alla ricerca del futuro” sarà presentato in anteprima al Multisala Pio X di Padova, Domenica 26 Marzo alle 17.00. Il regista, Ivan Maniezzo è nato a Milano ma è residente a Baone. Videomaker per Euganea Film Festival, collabora con Detour Film Festival e con il GAL Patavino, ente per la promozione del territorio che va dai Colli Euganei all’Adige, e per il quale ha anche diretto il documentario “In Viaggio” con Vasco Mirandola. Inoltre,insieme al regista Marco Segato, ha realizzato alcuni contributi video per la trasmissione “Propaganda Live”, riprendendo e montando gli interventi di Andrea Pennacchi nei panni del Pojana.