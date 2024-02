Gianni Canella dopo la morte del padre: «La mission di Alì rimarrà quella di migliorare la vita delle persone»

«Vorrei ringraziare a nome mio e di tutta la mia famiglia per il grandissimo calore che abbiamo ricevuto in questi giorni. Le manifestazioni di stima e di affetto verso mio padre, da parte di tutta la comunità, sono state per noi fondamentali per affrontare insieme questo momento di grande dolore. L’umanità di mio padre, Francesco Canella, è stata riconosciuta da tutti, qualità che ha fatto elevare il suo innato spirito imprenditoriale riuscendo a raggiungere i cuori di ognuno di noi». Sono le parole di Gianni Canella, figlio di Francesco Canella, deceduto il 31 gennaio. L'amministratore delegato e vice presidente di Alì, fondato dal padre, ha voluto ringraziare dopo le manifestazioni di stima e di affetto arrivate da parte di tutta la comunità il "garzone" Canella.

La mission

«Un grazie in particolare vogliamo porgerlo a tutte le autorità civili, militari e religiose, alle Istituzioni pubbliche e politiche, ai rappresentanti delle categorie economiche, agli Enti e alle Associazioni, ai Collaboratori, agli amici, ai fornitori, ai clienti e a tutti coloro che si sono stretti a noi in questo ultimo saluto - prosegue Gianni Canella - .La mission di Alì rimane sempre la stessa, quella di migliorare la vita alle persone. Forti degli insegnamenti di mio padre e dei valori che ha condiviso, non solo in famiglia, ma con tutti i nostri collaboratori, io, mio fratello, i miei cugini e zii, siamo pronti a continuare a guidare l’azienda con entusiasmo e passione».