Associazione Alumni, il nuovo presidente è Gianni Dal Pozzo

L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, dopo sei anni dalla sua fondazione, cambia presidente: Gianni Dal Pozzo, socio fondatore e amministratore delegato di Considi, subentra al professor Andrea Vinelli, che ha terminato il suo secondo e ultimo mandato.

Gianni Dal Pozzo

Fortemente consapevole dei bisogni del mondo delle imprese e delle professioni, Dal Pozzo è uno dei protagonisti nazionali dell'innovazione e della cultura lean in Italia. Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale all’Università di Padova, ha ricoperto ruoli di Consigliere in diverse società di consulenza manageriale e ingegneristica e nelle istituzioni, tra cui i ruoli di Vice-Presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di Confindustria SIT e di Presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Vicenza. Nel 2004 ha fondato la società di consulenza CONSIDI, partner esclusivo per l'Italia e l'Europa di Toyota. Da sempre attento alla collaborazione tra imprese e Università, ha contribuito alla fondazione e dell'Associazione Alumni dell'Università di Padova, di cui è stato Vice-Presidente per due mandati, dal 2015, ed è stato tra i fondatori dell'Associazione dei Laureati Unipd in Ingegneria Gestionale, di cui è Presidente dal 2006.

Dichiarazioni

Afferma Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova: «Auguro buon lavoro a Gianni Dal Pozzo, nuovo presidente di Alumni dell’Università degli Studi di Padova e ringrazio Andrea Vinelli per quanto ha fatto nei suoi due mandati alla guida dell’associazione: la sua passione, il suo entusiasmo nel far conoscere il progetto e la sua capacità di coinvolgimento sono stati essenziali per la rapida affermazione di Alumni. La grande crescita della community, che arriva ormai a quasi 31mila iscritti, è anche la dimostrazione di come far parte dell’ateneo patavino vada oltre un percorso di formazione ne “li migliori anni di tutta l’età”, come li definiva un nostro illustrissimo studioso, Galileo, ma lasci un senso di orgoglio e di appartenenza per tutta la vita». Dichiara il neo presidente dell’Associazione Alumni Gianni Dal Pozzo: «Sono grato della fiducia che mi è stata data dal Magnifico Rettore. È un grande riconoscimento dell’impegno profuso in questi anni al fianco del past President, il Professor Andrea Vinelli. Farò del mio meglio per continuare a far crescere l’Associazione e il nostro glorioso Ateneo, che il prossimo anno festeggerà 800 anni di storia». In partenza anche l’iter per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione per il triennio 2021-2024: nella settimana del 10 maggio 2021 si aprono i termini per la raccolta di candidature rivolta a tutti gli Alumni ordinari o onorari.

Alumni

L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, che conta oggi 30.820 iscritti, è nata nel 2015 per volontà del Socio Fondatore, l’Università di Padova, e del Socio Fondatore sostenitore, l’Associazione Amici dell’Università di Padova, con l’obiettivo di riunire, rappresentare e valorizzare la comunità degli Alumni dell’Università degli Studi di Padova. Possono aderire gratuitamente i laureati di ogni ordine e grado, ma anche coloro che si sono diplomati, specializzati, perfezionati, dottorati in una delle Scuole dell’Ateneo, nonché il personale tecnico amministrativo, i docenti e i ricercatori e che operino o abbiano operato nell'Ateneo per almeno tre anni, anche se non laureati o dottorati a Padova. Dallo scorso gennaio è aperta la possibilità di aderire in qualità di Soci Alumni per condividere la mission dell’Associazione e sostenere in maniera concreta la sua azione e il suo sviluppo (https://www.alumniunipd.it/area-associati/).