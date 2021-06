Al via la rassegna estiva Borgo & Co.: da luglio a settembre eventi, cibo, musica e iniziative benefiche

Dare nuovo slancio alle attività economiche, culturali e associative del territorio fermate dalla pandemia: è questo lo spirito dell’edizione 2021 di Borgo & Co., la rassegna estiva presentata giovedì 24 giugno a Piazzola sul Brenta, alla presenza degli Assessori alla Cultura - Debora Mazzon - e al Commercio - Achille Zambon. Promotori dell’iniziativa lo storico Bar Cristallo, assieme al Gruppo Mazzucato di Legnaro, noto a livello nazionale per i servizi di ristorazione e allestimenti fieristici.

Dove e quando

Nel Parco di fronte alla splendida Villa Contarini si svolgerà un fitto calendario di eventi ad ingresso gratuito e in piena sicurezza, da venerdì 2 luglio al 12 settembre. Oltre due mesi in cui si alterneranno intrattenimento e buon cibo, sport ed esibizioni live. Al centro l’attenzione per la famiglia, la ritrovata dimensione della socialità e del benessere all’aria aperta.

Dal pomeriggio alla notte

Il programma prevede infatti una fascia pomeridiana con musica d’ambiente e attività ricreative per bambini nell’apposita area giochi. In serata verrà dato spazio al cabaret e ai balli country e latino-americano, con fine settimana a tema – American Dream, Millennium Bug, Borgo Beach, Bella Italia, Rock, Borgo Zen – ed eventi speciali, come le selezioni venete e friulane di Sanremo Rock, e la partecipazione di noti street artist.

Il cibo

Per aperitivi e cene in compagnia si potranno gustare specialità venete e piatti artigianali, street food, vini e bevande selezionate del territorio.

Le attività sociali

Il tutto per favorire la ripartenza di settori fortemente penalizzati dell’emergenza Covid, anche attraverso l’impiego di giovani nel team operativo e organizzativo. Il contesto sarà utile anche per conoscere associazioni e realtà locali attive nel sociale, come Vite Vere Down DADI di Padova, da 30 anni al fianco di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva. Nel corso di Borgo & Co. sarà attivata infatti una raccolta fondi a sostegno della campagna “Aiutaci a tornare in pista”, per ripristinare la sede della scuola di ballo nell’ambito del Progetto “Studio 21”.

Info

Tutti i dettagli su programmazione ed eventi sono disponibili sul sito www.borgo-co.it e sulla pagina Facebook @borgoecoofficial.

Foto articolo da comunicato stampa.