Gino Cecchettin da Fazio per presentare il libro su Giulia: «Deve essere sempre ricordata»

A cuore aperto, nel nome dell'amata figlia: nella serata di ieri, domenica 3 marzo, Gino Cecchettin è stato ospite della trasmissione "Che tempo che fa" condotta da Fabio Fazio per presentare il libro "Cara Giulia" (in uscita domani, martedì 5 marzo, ed edito da Rizzoli), dedicato alla figlia barbaramente uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta.

"Cara Giulia"

Nel corso dell'intervista Gino Cecchettin ha parlato di molti aspetti, partendo proprio dal libro: «Mettere nero su bianco le senzazioni è il modo migliore di elaborare un lutto e per far pace col passato: onestamente non l'ho voluto fare per salire in cattedra, anche perché non posso insegnare nulla, bensì ho solo fatto tante domande a me stesso e ho pensato che queste domande potessere essere utili anche agli altri. Penso che Giulia abbia il diritto di essere ricordata e questo libro me ne ha dato l'opportunità, e penso inoltre che in questo libro ogni genitore possa trovare uno spunto per affrontare l'approccio con i figli».

Filippo Turetta

Nel libro Gino Cecchettin non cita mai Filippo Turetta, e spiega il motivo: «Ho voluto concentrarmi solo su Giulia. I genitori di Filippo Turetta? Ci siamo sentiti un paio di volte, l'ultima a Natale: rinnovo a loro tutto il mio sostegno, perché stanno ancora vivendo un dramma».

Laurea

Gino Cecchettin ritorna quindi con la mente al 2 febbraio, quando nell'aula magna di Palazzo Bo, sede istituzionale dell'Università di Padova, è stata conferita a Giulia la laurea alla memoria in Ingegneria Biomedica: «Tenevo in modo particolare a quella giornata, perché Giulia aveva già consegnato la tesi e doveva solo discuterla. Non so dove sia lei adesso, ma sono sicuro che l'aver visto il risultato per lo sforzo che aveva fatto fino a quel punto l'abbia ricompensata e ha ricompensato anche noi, permettendomi così di mettermi in contatto ancora una volta con lei».

I figli

Gino Cecchettin dedica quindi un commosso pensiero agli altri due figli Elena e Davide. «Mi sono messo in prima linea perché non volevo che venissero schiacciati dal mio dolore. Da Elena ho imparato cosa voglia dire essere forti, e da entrambi ho imparato a far riferimento alla dolcezza che hanno i giovani. Giulia, invece, mi ha insegnato ad essere altruista: in questi mesi molte persone mi hanno parlato di lei facendomi conoscere la sua delicatezza».

Fondazione

Gino Cecchettin annuncia infine che verrà attivata una Fondazione che porterà il nome della figlia Giulia: «L'avrei voluta prima del libro, ma abbiamo aspettato per renderla il più inclusiva possibile: stiamo cercando di contattare gli enti per dare profondità, e lo scopo del libro è proprio quello di finanziare questa Fondazione».