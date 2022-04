Alta Velocità, Giordani: «Sintonia perfetta con la Regione. Nel 2028 la stazione avrà un altro volto»

«L’impegno mio e dei dirigenti e tecnici della nostra amministrazione, per quanto riguarda l’arrivo dell’Alta Velocità a Padova, del rifacimento della stazione e del cavalcavia Borgomagno e quindi della completa riqualificazione della porzione di Arcella limitrofa alla ferrovia è continuo». Il sindaco Sergio Giordani torna sul tema dell'Alta Velocità dopo il via libera della giunta al masterplan della nuova stazione progettato dal'archistar Stefano Boeri. Ieri il candidato sindaco del centrodestra Francesco Peghin aveva mostrato scetticismo sul progetto, parlando della possibilità di interrare i binari e buttare giù definitivamente il cavalcavia Borgomagno. Cosa che è già in programma, ma ovviamente con la volontà da parte di Rfi di ricostruirlo in maniera più funzionale. Un ruolo da protagonista lo sta giocando la Regione. E' da Venezia che partono tutti i via libera per i progetti e non dall'amministrazione comunale, che si limita a ratificarli e a sovrapporli con il proprio Piano degli Interventi. Piano degli Interventi che contiene proprio il masterplan di Boeri per la nuova stazione.

La Regione

«Anche la scorsa settimana con la vicepresidente della Regione Elisa De Berti abbiamo avuto un incontro con i responsabili delle società del Gruppo FS che, ognuna per le sue competenze seguono il progetto - spiega Giordani - .Con la Regione c’è una totale condivisione degli obiettivi da raggiungere con questi interventi, ed anche con il Gruppo FS e il Ministero della Mobilità Sostenibile c’è la massima collaborazione e un dialogo continuo. Con il Commissario per l’Alta Velocità Verona-Vicenza-Padova, Vincenzo Macello e con l’ing Umberto Lebruto, Ad di FS Sistemi Urbani, condividiamo la comune volontà di arrivare nel più breve tempo possibile a realizzare queste opere, che cambieranno il volto della città e in particolare del Quadrante Stazione e Prima Arcella. Sono molto contento che entrambi abbiano non solo apprezzato ma anche adottato nella loro visione progettuale le indicazioni del Masterplan dell’Area della Stazione redatto da Stefano Boeri, un grande professionista che abbiamo scelto per la sua indubbia e internazionalmente riconosciuta capacità come architetto e come urbanista».

Il progetto

«Voglio ricordare che non si tratta solo di portare i binari dell’alta velocità fino a Padova, ma di ridisegnare completamente il nodo della stazione - chiarisce il sindaco Giordani - .Un nuovo cavalcavia sostituirà l’attuale Borgomagno, incompatibile per ingombri con il tracciato dei nuovi binari, ma altrettanto importante sarà il rifacimento della stazione, che avrà due facciate di pari importanza e funzionalità, una lato Arcella e una lato centro città. Soprattutto, la stazione non sarà più un luogo di solo servizio ai treni, ma un elemento di congiunzione, assieme al nuovo cavalcavia Borgomagno dell’ Arcella al centro città. Adesso c’è un semplice sottopasso, poi ci sarà un elemento di congiunzione sopraelevato che avrà vita propria, e non sarà vincolato agli orari della stazione (vedi rendering). Inoltre, e lo voglio sottolineare con forza, il rifacimento della stazione verso l’Arcella porterà con sé la totale riqualificazione di Via D’Avanzo, con la creazione anche di una piazza oggi del tutto assente che diventerà il futuro cuore pulsante dell’area. Per i residenti ci sarà un netto miglioramento della qualità della vita, e anche il valore commerciale degli immobili della zona crescerà proprio perché la vicinanza alla nuova stazione, attrattiva e agevolmente accessibile, li renderà molto richiesti».

Entro 6 anni

«I tecnici stanno già sviluppando la progettazione dei binari in arrivo da Vicenza che entreranno in stazione a nord di quelli della linea ora in esercizio - chiude Giordani - .Continuiamo e continueremo quindi a lavorare in costante collaborazione con Regione, Ministero e Gruppo FS per arrivare, come previsto, nel 2027-2028 all’arrivo dell’alta velocità, che ricordo, permette anche di avere più capacità sui binari per i treni regionali e i treni merci, perché questo progetto non assicurerà solo un trasporto ferroviario migliore, ma poterà con sé la riqualificazione di un porzione storica e importante della città».