Giordani augura buon Ramadan ai padovani musulmani: «Serve pace interiore»

Nel calendario islamico, il Ramadan è il nono mese dell'anno, quello in cui si pratica il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. E' considerata uno dei cinque pilastri dell'Islam e il digiuno diventa un precetto religioso per i musulmani adulti, ad eccezione di quanti sono in età avanzata, in gravidanza, in allattamento, diabetici o malati terminali oppure durante le mestruazioni. Il sindaco Sergio Giordani ha voluto augurare buon Ramadan ai padovani e non di fede musulmana.

Il messaggio del sindaco

«Ieri è iniziato il Ramadan, uno dei mesi più sacri dell'anno per la comunità musulmana in tutto il mondo. Vorrei cogliere l'occasione per augurare a tutti i cittadini padovani di fede musulmana un Ramadan ricco di pace, spiritualità e solidarietà - dice Giordani - .Questo mese rappresenta un'importante occasione per rinnovare la propria fede, riflettere sulla propria vita e migliorare se stessi. Insieme alla comunità di Padova, ci uniamo a voi nel rispetto delle tradizioni e dei valori che il Ramadan rappresenta. Vi auguriamo un felice Ramadan e che possiate trascorrere questo mese con serenità e pace interiore».