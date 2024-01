La tragedia all'Arcella, Giordani: «Una sconfitta per tutti. Avevano precedenti? Il mio dolore non cambia»

«Questa tragedia è una sconfitta per tutti, non va strumentalizzata e ci dice come l’impegno deve proseguire con sempre più intensità. Alcuni di questi ragazzi avevano precedenti, ma questo nulla toglie al grande dolore che ho provato, nel nostro paese per chi sbaglia c’è la legge, ma non servono scorciatoie demagogiche. Il fenomeno delle migrazioni, anche irregolari, esiste ed esisterà. Noi sindaci lo sappiamo bene e penso che tutti dovremmo fare uno sforzo di umanità e consapevolezza, interrogandoci su come evitare che ragazzi così giovani, che vengono in Italia, poi finiscano in brutti giri che li usano in maniera cinica, costringendoli a condizioni disumane come quelle che abbiamo visto, spingendoli magari anche a non servirsi dei tanti strumenti che mettiamo in campo per l’accoglienza invernale in luoghi sicuri e protetti. Dobbiamo riflettere senza girare la testa dall’altra parte. Tutte le persone meritano la nostra attenzione e la nostra cura, anche per evitare che ciò si ripeta». Sono le parole del sindaco Sergio Giordani dopo la vicenda accaduta all'ex Configliachi.

Padre e nonno

«Sono rimasto sconvolto anche come padre e nonno oltre che come sindaco dalla morte dei tre ragazzi - prosegue Giordani - .Facciamo il massimo ogni giorno per costruire una città con reti di protezione solide contro povertà, degrado e marginalità, sempre con l’aiuto indispensabile del terzo settore, delle parrochie e di tanta brava e generosa gente che si impegna volontariamente».

Il futuro dell'area

«Non è minimamente il tempo delle polemiche. Certo questi fatti ci spingono tutti ad accelerare - prosegue il sindco - .Come Provincia abbiamo già accantonato i fondi per comprare dal Configliachi anche lo stabile di sua pertinenza e abbiamo dei progetti per rigenerare tutto. Stiamo collaborando intensamente con la Regione perché dia il suo assenso e sono certo che in tempi brevi riusciremo a raggiungere l’obiettivo e acquisire l’immobile, sanando così un altro “non luogo” della città per ridarlo ai cittadini e agli arcellani. La rigenerazione del Configliachi, dopo tanti anni di degrado, nasce da una nostra proposta e progettualità. Per quanto concerne l’avancorpo siamo già alla gara d’appalto, entro la primavera inizieranno i lavori e finiranno nel 2026. I fondi ci sono e sono consistenti, siamo perfettamente dentro il cronoprogramma previsto, le opere pubbliche hanno tempi di legge incomprimibili. Unitamente alla rigenerazione dell’ex Coni per farne un grande polo culturale, alla nuova piazza Azzurri d’Italia e al già inaugurato parco Basaglia nell’ex area Valli stiamo lavorando per ridisegnare una nuova Arcella, più bella, più sicura e più a misura delle persone. Penso che sugli sforzi fatti parlino i fatti più di mille parole, e la gente ci ha rinnovato la fiducia anche per questo».

Sicurezza

«I controlli ci sono stati e intensi, il Comune ha letteralmente sigillato l’edificio che aveva comprato che infatti non ha più avuto ingressi. Ringrazio sempre per questo lavoro tutte le forze dell’ordine per l’impegno costante. La verità però è che non si può controllare ogni angolo della città 24 ore su 24, chi lo dice pronuncia solo slogan. La soluzione passa per rigenerazioni che durano per sempre, definitive. Veda per esempio quello che abbiamo fatto radendo al suolo via Anelli per far sorgere la nuova questura. I “non luoghi” vanno fatti vivere con nuove funzioni. Se ci si rassegna a “sorvegliarli a vita” è come svuotare il mare col secchiello. Lo stiamo facendo e lo faremo anche nei prossimi anni con tanti progetti».

Gli ultimi

«Il nostro settore Servizi sociali con l’assessora Colonnello fa un grande lavoro e con loro le tante realtà del terzo settore che sono un tesoro insostituibile di solidarietà e cura per tutta la nostra comunità. Il piano di accoglienza invernale ha visto crescere anno dopo anno i posti a disposizione e non facciamo distinzione alcuna tra le persone in difficoltà. Le unità di strada mappano i casi e sono all’opera tutte le notti per dare sostegno e intercettare le persone in difficoltà. Certo, vogliamo fare sempre di più e meglio, ma è anche perché credo molto in una città inclusiva e solidale che non abbiamo mai tagliato un euro a questi servizi nonostante le ristrettezze cui ci costringono i tagli nazionali. Dobbiamo capire che le persone non sono mai scarti, ma sempre volti con le loro storie da proteggere, comprendere, accompagnare. La sola repressione non serve, non basta. Reti sociali, cultura, sport, sostegno alle associazioni, lotta alla dispersione scolastica. I fenomeni di disagio vanno affrontati assieme per progredire assieme e non vissuti come un fastidio da eliminare o nascondere. Certo una gestione dei flussi migratori costruita su basi ideologiche e che rischia di spingere centinaia di persone nell’illegalità non aiuta e anzi aggrava il peso sulle spalle dei comuni, serve più concretezza, serve la fatica di costruire percorsi che generano integrazione e serve anche umanità, da parte di tutti»