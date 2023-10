Famiglie arcobaleno, Giordani iscrive altre 5 nascite: ci sono anche due gemelline

Altri 5 iscrizioni di bambini con due mamme all'anagrafe. Il sindaco Sergio Giordani tira dritto e da quando è scoppiato il capo politico, dopo i ricorsi in Procura, ha iscritto altre cinque nascite. Gli ultimi documenti risalgono a due settimane fa e riguardano due neonate gemelline. Salgono così a 37 gli atti complessivi firmati dal 2017 dai responsabili dell’ufficio anagrafe e inviati come da prassi alla Procura. I ricorsi presentati dalla Procura stessa sono 32. Il 14 novembre, data della prima udienza fissata al tribunale civile di Padova, il giudice sarà chiamato a pronunciarsi. Nel frattempo, da marzo, diverse volte le famiglie arcobaleno sono scese in piazza per protestare.

Le ultime iscrizioni

Come anticipato dal Gazzttino, l’amministrazione di Padova ha tirato dritto registrando due nascite a luglio, una nascita ad agosto e poi le nascite di due gemelline a fine settembre. Anche questi cinque atti sono stati segnalati alla Procura e per ora al Comune non sono state notificate impugnazioni. Il caso era esploso dopo la circolare inviata dalla prefettura di Milano al sindaco Giuseppe Sala nella quale si ricordava che «la formazione in Italia di atti di nascita recanti l’indicazione di genitori dello stesso sesso non è consentita dalla normativa vigente» e veniva citata una sentenza della Cassazione che vieta il ricorso alla cosiddetta maternità surrogata. A Milano le registrazioni riguardavano sia coppie gay che coppie lesbiche con diverse casistiche. A Padova invece le registrazioni interessano esclusivamente madri di cui una biologica. La linea della giunta Giordani è stata però sempre chiara: «Fino a quando un giudice non ci dirà di fermarci non lo faremo, ma speriamo che il Parlamento copra il vuoto normativo» le parole di Giordani e dell'assessora all'anagrafe, Francesca Benciolini.