Covid e vaccini: Giordani mette in campo un dream team per rassicurare i più scettici sui reali benefici

Da mercoledì in tutte le case il libretto del Comune con le risposte sul Vaccino Covid 19 da parte dei più autorevoli esperti in campo medico e sanitario tra i quali la professoressa Antonella Viola, i professori Andrea Crisanti e Giorgio Palù e il direttore generale della sanità veneta, Luciano Flor

Giungerà nelle case di tutti i padovani, a partire da mercoledì, l’opuscolo “Vaccino Covid-19 domande e risposte” realizzato dal Comune di Padova a sostegno della campagna di vaccinazione. Il libretto, 24 pagine in tutto, contiene le domande che più frequentemente le persone si pongono rispetto ai vaccini e alla stessa vaccinazione, domande alle quali rispondono, ognuno per la propria competenza specifica, alcune tra le più autorevoli figure del campo medico e sanitario italiano. Volti ormai molto noti al grande pubblico, spesso ospiti di trasmissioni di approfondimento e di talk show, e che qualche volta si sono scontrati, come il caso dei professori Palù e Crisanti. Se sulle risposte di come andata gestita l'emergenza si sono trovati spesso su posizioni opposte, in questo caso li ritroviamo insieme e concordi sui benefici che porta vaccinarsi.

Come sottolinea il sindaco Sergio Giordani, nel suo intervento introduttivo «anche i quesiti più semplici meritano una risposta autorevole». L’obiettivo dell’iniziativa è sgombrare il campo dai dubbi e dalle preoccupazioni in un momento nel quale la campagna vaccinale diventa davvero di massa con la somministrazione del vaccino ai 30 e 40 enni, un segmento della popolazione meno colpito dagli effetti più duri del Covid e forse anche per questo, secondo alcune indagini, più “tiepido” nei confronti della necessità di vaccinarsi, ma non si può non evidenziare anche l'importanza politica di questa azione. Oltre a Giorgio Palù e Andrea Crisanti anche il direttore generale della sanità veneta, Luciano Flor, che con il professore di microbiologia. Tutti nello stesso libretto. Non manca la professoressa Antonella Viola, anche lei molto presente sui media da quando è esplosa la pandemia. Certamente una figura più rassicurante e meno divisiva.

Giordani, che ha dovuto affrontare l'emergenza Covid da primo cittadino, insiste su un punto soprattutto: «Lo dico da mesi, dobbiamo vaccinarci tutti. E’ una questione di buon senso e di rispetto, verso sé stessi e la propria salute e verso gli altri. Solo così usciremo da questa pandemia». La premessa è chara, ma Giordani sa che c'è una parte di società che nutre dei dubbi sulla questione. Per questo l'idea di far arrivare nelle case dei padovani le risposte a domande che in tanti lecitamente si fanno: «Il libretto che abbiamo preparato e che distribuiamo da mercoledì in tutte le case fornisce le risposte alle domande più frequenti che anche il nostro Urp ha raccolto dai cittadini. Sono domande semplici, alle quali abbiamo chiesto una risposta ai maggiori esperti in campo medico e sanitario del Paese. Li ringrazio tutti per la loro disponibilità e attenzione alla nostra iniziativa. Sui vaccini e sulla vaccinazione girano le notizie più disparate, spesso senza una fonte alla quale attribuirle».

«Con questo opuscolo - evidenzia ancora Giordani - diamo una risposta ufficiale e autorevole alle domande chiave con l’obiettivo di rendere tutti i cittadini più consapevoli e più sereni nel vaccinarsi contro questo virus. Se le fasce più anziane della popolazione sono in gran parte al sicuro, parte in questi giorni la protezione dei 30 e 40 enni , una porzione larghissima della nostra popolazione. Li invito tutti a vaccinarsi, a farlo con fiducia e in tutta sicurezza, per loro e per tutte le persone che frequentano e frequenteranno in questa esatte che speriamo segni definitivamente uno spartiacque verso la ripresa di una vita normale. Ringrazio l’ Ordine dei Medici di Padova per il patrocinio che ha dato alla nostra iniziativa e approfitto ancora una volta per dire grazie al personale sanitario civile e militare che da settimane lavora senza sosta negli hub vaccinali della città. Il loro impegno e dedizione è davvero encomiabile».