Giordani entra in contatto con un positivo al Covid, va in isolamento e "smartworking"

Il sindaco Sergio Giordani è entrato in contatto con una persona risultata poisitiva al Covid e con cui ha condiviso per più di un'ora uno spazio circoscritto. Per questo si è subito sottoposto ad un tampone preventivo, risultato poi negativo e si è posto in isolamento fiduciario in casa, da cui sta continuando a lavorare. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad un altro tampone per escludere il contagio. A renderlo noto è stato l'Ufficio Stampa di Palazzo Moroni attraverso una nota

Nota ufficiale

«Il Sindaco di Padova Sergio Giordani ha avuto un contatto con una persona risultata positiva al Covid19 e sta quindi seguendo i protocolli sanitari previsti in questi casi mantendosi in isolamento fiduciario. Il Sindaco è risultato negativo ai primi tamponi, sta bene e continua da casa l’impegno amministrativo».