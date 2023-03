Giordani firma l'ordinanza: parte la guerra alle zanzare

E' stata firmata oggi 30 marzo dal sindaco Sergio Giordani la nuova ordinanza contingibile e urgente riguardante le misure per la lotta alle zanzare, al fine di prevenire ogni possibile conseguenza sulla salute pubblica derivante dall’infestazione. L’ordinanza è stata redatta sulla base delle linee guida emanate dalla regione Veneto ed elaborate in sinergia con gli enti competenti come l’Ulss, e contiene indicazioni e prescrizioni sulle modalità per effettuare un’efficace disinfestazione, oltre che i consigli per proteggersi dalle punture rivolti a tutti i cittadini.

Le norme

L’ordinanza norma anche gli interventi che dovrà mettere in atto il Comune di Padova, come ad esempio gli interventi larvicidi, che inizieranno nei primi giorni di aprile compatibilmente con le previsioni meteo. Dalla prossima settimana, e fino a dopo l’estate, verranno quindi trattate con prodotti larvicidi tutte le circa 63.000 caditoie stradali e circa 20 km di fossati. La zanzara si riproduce però anche in piccole raccolte di acqua, è quindi indispensabile la collaborazione dei cittadini per la disinfestazione nelle aree private. In tal senso l’ordinanza contiene consigli rivolti a tutti i padovani per prevenire il proliferare di zanzare, con particolare attenzione alle azioni da mettere in campo per limitare il diffondersi di virus come la west nile, così come indica le modalità per la realizzazione di interventi adulticidi in area pubblica e privata.

La ricognizione

Il Comune di Padova, già nelle scorse settimane ha avviato una ricognizione delle zanzare presenti, con il supporto dell’ULSS e dell’Istituto Zooprofilattico. I risultati di questa attività di ricerca e prevenzione, necessaria ad individuare l’eventuale presenza di virus west nile nelle zanzare oggi ancora “dormienti”, saranno utili per definire strategie di azione ulteriori nel contenimento della diffusione delle zanzare e dei virus.

Ragona

L’assessore all’ambiente Andrea Ragona commenta: «Con l’ordinanza possiamo procedere con il piano di interventi che ogni anno mettiamo in campo per prevenire il diffondersi di zanzare. La siccità che sta interessando il nostro territorio potrebbe contribuire in maniera sostanziale alla proliferazione delle zanzare, per questo è necessario dare fin da subito massima diffusione dei contenuti dell’ordinanza perché tutti i cittadini possano mettere in pratica quelle piccole azioni quotidiane che possono aiutarci a fare la differenza. Liberare i sottovasi dall’acqua stagnante, trattare i tombini condominiali e i fossati privati sono azioni che si possono praticare fin da subito. Allo stesso tempo riteniamo importante suggerire come comportarsi per limitare le punture di questi insetti. Oggi le zanzare non sono ancora nei nostri pensieri, sono poche e sono ancora dormienti, ma è proprio questo il momento in cui mettere in campo azioni preventive che possono essere davvero efficaci. Questo vale per le zanzare tigre ma soprattutto per le zanzare culex, quelle che pungono alla sera, che sono il principale vettore di virus come la west nile che l’anno scorso ha colpito in maniera molto forte il nostro territorio. Nei prossimi giorni prenderà il via anche la distribuzione delle pastiglie larvicide nei quartieri e nei mercati, così ogni persona potrà gratuitamente avere a disposizione prodotti da utilizzare nei propri giardini e balconi»