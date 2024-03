Ex Configliachi: «E' un buco nero, ma non ci sto alle strumentalizzazioni. Ora iniziano i lavori»

L'episodio di mercoledì all'ex Configliachi, quando dei ragazzi hanno acceso un fuoco per riscaldarsi che poi ha provicato un principio d'incendio, ha inevitabilmente riportato alla memoria la morte dei 3 giovani la notte della Befana. E insieme le polemiche politiche, le divisioni e le povocazioni. Sotto accusa è finito il sindaco Sergio Giordani: «Il principio di incendio avvenuto presso il complesso Configliachi qualche giorno fa, al netto di chi cerca strumentalizzazioni, ci fa capire ancora una volta come solo la riqualificazioni vere e durature danno risposte in termini di sicurezza, aggregazione e qualità della vita ai nostri quartieri. Cancellare i buchi neri è e resta uno degli assi fondamentali del mio lavoro da Sindaco fin dal 2027».

Il futuro

«Fortunatamente, da quanto abbiamo appreso dai Vigili del Fuoco, si è trattato di un episodio modesto, verosimilmente legato a persone che hanno cercato ricovero di fortuna e acceso delle braci per scaldarsi e farsi da mangiare - prosegue il sindaco - .Nondimeno è ovvio che questa amministrazione ha la massima e concreta attenzione nel risanare i “non luoghi della città”, poichè quello che ho sempre sostenuto è che l’unico modo per garantire sicurezza è la riqualificazione e la rigenerazione degli spazi. Sono molte le operazioni fatte in questo senso, prima tra tutte la bonifica di Via Anelli ma pensiamo anche all’ex Coni di Piazza Azzurri d’Italia, all’ex Area Valli, alla Prandina etc. Nel caso del Configliachi per fortuna la soluzione l’abbiamo già trovata, anche venendo incontro alle richieste che da tanti anni vengono dagli arcellani. Abbiamo ottenuto i soldi per la riqualificazione della parte anteriore come Comune e la Provincia ha predisposto i fondi e già votato l’acquisizione della parte posteriore, così da rigenerare tutto il complesso e ridarlo alle cittadine e ai cittadini con funzioni pubbliche».

L'annuncio

«Posso già dire che proprio ieri la commissione di gara ha finito i suoi lavori per individuare la ditta vincitrice, ora dopo il tempo tecnico necessario alle verifiche tecniche al Configliachi partiranno i cantieri rapidamente nelle modalità previste dalla legge - chiude Giordani - .E’ una bella notizia per la città e un altro passo avanti per il quartiere. Nel frattempo come abbiamo già fatto ci cureremo di rimettere in sicurezza l’immobile ma torno a dire che fortunatamente la soluzione concreta e definitiva è già ai nastri di partenza e questa è una notizia molto positiva per tutto il quartiere frutto di tanti anni di lavoro di squadra mio, della giunta e di tante realtà del territorio e Istituzioni».