Primo maggio, Giordani: «Incidenti e stipendi troppo bassi. Serve una rivoluzione del lavoro»

Davanti a migliaia di persone arrivate in piazza dei Signori, accompagnate come sempre dalle bandiere sindacali, anche il sindaco Sergio Giordani ha parlato dal palco, centrando il suo discorso innanzitutto sulla sicurezza sul lavoro, ma anche sui salari troppo bassi, la precarietà e la disparità ancora in corso tra uomo, donna e giovani. Dal palco sono intervenuti anche il segretario della Cisl Samuel Scavazzin e quello della Uil Massimo Zanetti, il sindaco Sergio Giordani, Antonio Parbonetti, prorettore dell'Università di Padova, il vescovo Claudio Cipolla e diversi delegati e delegate delle tre sigle sindacali.

La sicurezza

«Lavoratrici, lavoratori, padovani tutti, benvenuti a questo tradizionale appuntamento per il Primo Maggio - ha esordito Giordani - .Ci ritroviamo qui per una giornata di festa, che anche quest’anno è, in realtà anche una giornata di riflessione sulla condizione del lavoro e dei lavoratori nel nostro Paese. Purtroppo anno dopo anno, le criticità che riguardano il mondo del lavoro sono sempre le stesse, a partire dall’emergenza sicurezza. E’ drammaticamente triste pensare che ogni anno, ci ritroviamo qui a commentare l’insostenibile elenco di morti e feriti sul lavoro, e nulla pare essere in grado di bloccare o almeno limitare in modo significativo questa terribile piaga. Ho voluto iniziare il mio intervento partendo dalla sicurezza, perché questa è e deve essere una precondizione irrinunciabile di ogni attività lavorativa. Una persona senza lavoro, è stato scritto, è una persona umiliata. E’ vero. Ma il lavoro non può essere a qualsiasi costo, senza sicurezza e senza dignità, sottopagato, precario, esposto a ogni sorta di ricatto».

La legalità

«Assieme alla sicurezza, infatti anche la legalità è una precondizione alla quale non possiamo rinunciare. Legalità delle attività svolte, nei contratti e negli appalti stipulati dalle imprese, legalità nel rispetto delle condizioni di lavoro delle persone. Oltretutto l’illegalità o la non regolarità delle condizioni di lavoro è una condizione che facilità gli incidenti e gli infortuni sul posto di lavoro. Il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per questo primo maggio è l’ invito a un impegno comune per costruire una Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. Un impegno assolutamente condivisibile e che deve coinvolgere tutti: mondo della politica, imprese, lavoratori. Solo se tutti avremo la percezione della gravità dei problemi che ci troviamo ad affrontare e della necessità di risolverli, anche in modo innovativo, potremo trovare una soluzione».

La pace

«Stiamo vivendo un tempo di incertezza e pericolo per la pace come non accadeva da molti anni. Le guerre e le tensioni ai confini dell’Europa ci ricordano che la pace e la libertà sono conquiste che non sono date per sempre, che devono essere custodite e difese da ognuno di noi - ha proseguito il sindaco - .Senza la pace, non ci possono essere libertà, benessere, non ci possono essere diritti. Le guerre, ricordiamoci, non restaurano i diritti ma ridefiniscono i poteri. Se vogliamo davvero risolvere le contraddizioni e le difficoltà che vediamo oggi nel nostro mondo del lavoro abbiamo assolutamente bisogno della pace. Guardiamo la situazione del lavoro oggi in Italia: dopo la sicurezza, che ho messo volutamente al primo posto, abbiamo quattro grandi criticità: salari e stipendi, il lavoro per e delle donne e la sua retribuzione, il futuro dei giovani e la vecchiaia che assicuriamo ai pensionati».