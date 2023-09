Mamme arcobaleno, Giordani non molla e resiste in tribunale ai ricorsi della Procura

L'amministrazione comunale ha deciso di resistere ed opporsi ai ricorsi presentati dalla Procura contro le iscrizioni dei figli delle mamme arcobaleno. La giunta ha dato il via libera per resistere in giudizio e incaricare l'avvocatura civica, che quindi contesterà quello che dal tribunale è stato definito «mero errore materiale», chiedendo al Comune di cancellare dai registri dell'anagrafe le mamme non biologiche.

Le parole del sindaco Giordani

«Andremo a portare le nostre opinioni in sede di procedimento anzitutto come dovere verso le mamme, le loro piccole i loro piccoli e sicuramente anche perché siamo convinti e sono convinto di aver agito nel solco dei valori costituzionali e perseguendo l’interesse della primaria tutela del minore. Nessuno scontro, anzi, seguiamo l’iter previsto dalle leggi dello Stato per esprimere anche nelle sedi preposte l’esigenza di difendere i diritti di questi bambini, alcuni dei quali chiamano mamme i loro genitori da oltre 6 anni. Agisco e continuerò ad agire in coscienza, sempre in attesa con decine e decine di colleghi sindaci che il Parlamento affronti la questione senza girarsi dall’altra parte e colmi questo gravissimo vuoto normativo che porta a inaccettabili discriminazioni le cui vittime incolpevoli sono soprattutto i più piccoli»