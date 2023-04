Giordani amplia l'ordinanza contro 5 famiglie nomadi. Hanno preso quasi 50 multe in 6 mesi

Dopo 48 multe in sei mesi, Giordani conferma l'ordinanza anti nomadi. Hanno violato il codice della strada, l'ordinanza del sindaco e il regolamento urbano e per questo l'amministrazione ha deciso, all'ennesimo verbale, di confermare e ampliare anche ad alcune zone di Montà, Chiesanuova, oltre che ai parcheggi dei supermercati di via del Plebiscito (Aldi e Lidl), l'ordinanza che dispone il divieto di sosta e stazionamento in quasi tutto il territorio comunale a cinque note famiglie di nomadi.

Le famiglie

Sono composte da circa 40 persone tra adulti e bambini e nonostante la precedente ordinanza vietasse loro di “alloggiare” praticamente in quasi tutta la città, pur di rimanere a Padova hanno provato ad occupare con le loro roulotte altre zone, ora inserite nella nuova “zona rossa”. E sono: via Giustiniani, via Vicenza, via Piave, via Donà, via della Pace, via Quarta Strada, via Astichello, via Zwirner, via Montà, via Chino, via Pullè, via Pasinato, via Chiesanuova, via Benedetti, via Rovigo, via Polesine e via Diano. Già due anni fa erano state presi provvedimenti simili, ma riferite ad aree molto più ristrette, dove da tempo soggiornavano le famiglie. Ora il divieto non riguarda più solo il quadrante nord, ma molte aree in più e anche a ridosso del centro e i parcheggi dei supermercati di via del Plebiscito, presi d'assalto negli ultimi mesi. Danneggiamenti, sporcizia, nessun rispetto per i luoghi pubblici, mancanza delle regole minime di convivenza civili e residenti delle zone coinvolte sul piede di guerra. Queste sono alcune delle motivazioni per cui le cinque famiglie sono finite nuovamente in una sorta di lista di prescrizione, frutto anche di oltre 500 tra segnalazioni ed esposti da parte dei residenti dei vari quartieri coinvolti.