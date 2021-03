Giordani: «Da questa pandemia se ne esce solo con il vaccino»

Abbiamo chiesto al Sindaco Sergio Giordani un parere dopo una settimana attorno al vaccino Astrazeneca: «Davo per scontato si sarebbe ripreso con i vaccini. Bisogna vaccinare al più presto possibile tutti. Si esce da questa pandemia solo così. Siamo a disposizione per ampliare gli spazi messi a disposizione in Fiera. Con la Ulss cooperiamo e siamo sempre a disposizione per dare una mano»