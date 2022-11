Inchiesta Euganeo, lunedì il giorno della verità: Giordani parla dello stadio in aula consiliare

Lunedì il sindaco Sergio Giordani affronterà il tribunale del Consiglio comunale, dopo l'indagine aperta dalla magistratura sul cantiere Euganeo e per cui è indagato. Insieme all'assessore allo sport Diego Bonavina dovrà rispondere ai giudici di concussione, ma al parlamentino di Palazzo Moroni dovrà invece chiarire politicamente i fatti. L'appuntamento è per lunedì 28 novembre alle 18 nell'aula consiliare di Palazzo Moroni. Dopo la fase delle interrogazioni e le delibere, Giordani rilascerà dichiarazioni spontanee e poi si sottoporrà alle domande dei consiglieri comunali. «Ho chiesto io stesso, con una nota urgente al presidente Antonio Foresta, di convocare il Consiglio Comunale, così da rendere possibili sia le mie comunicazioni all'organo di governo della città sui fatti, sia la libera manifestazione del pensiero delle consigliere e dei consiglieri» spiega Giordani, che così come Bonavina ha sempre detto di non avere niente da ascondere. L'indagine è sulla realizzazione della curva Sud dello Stadio Euganeo e oltre a Giordani e Bonavina sono coinvolti imprenditori e funzionari comunali, attualmente tutti sospesi, così come i lavori allo stadio (il cantiere è sotto sequestro). «La vicenda giudiziaria fa il suo corso - puntualizza Giordani - quindi è ovviamente massimo il rispetto per la magistratura, così come chiaro è l'ambito di azione del Consiglio che riguarda strettamente l'amministrazione della città e l'espressione delle posizioni di ciascuno. E' giusto e doveroso che io parli al Consiglio, lo farò nella massima serenità e con la convinzione di aver operato nell'interesse pubblico e nel rispetto delle norme».