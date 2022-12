Tassazione extra profitti, Palazzo Moroni porta in tribunale lo Stato: «Illegittimi i 600 mila euro chiesti»

Il Comune porta lo Stato davanto alla Corte di Giustizia tributaria di Roma. Davanti al giudice un ricorso sugli extra profitti generati dagli impianti fotovoltaici, che secondo gli uffici dell'avvocatura civica di Palazzo Moroni non vanno pagati. Parliamo di 600 mila euro di tasse che il Comune è stato chiamato a pagare dopo aver installato diversi pannelli solari su edifici ed aree di sua proprietà. La tassa sugli extra profitti è stata inserita dal governo di Mario Draghi, ma al momento della presentazione aveva chiarito come riguardasse in primo luogo i grandi gruppi. Infatti, secondo i legali del Comune non è possibile accomunare i piccoli impianti fotovoltaici realizzati ai grandi impianti industriali che hanno per core business la produzione di energia elettrica.

Anci

Per presentare il ricorso, l'amministrazione ha citato la recente circolare pubblicata da Anci proprio per chiedere chiarimenti sulla norma: «I proventi del Comune, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di extraprofitto, con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo - si legge nella memoria presentata da Palazzo Moroni - .In relazione all'ambito soggettivo, non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica. Mentre in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato. Appare pertanto paradossale tale assimilazione e riteniamo che vada trovata una soluzione che chiarisca in via interpretativa o normativa l'esclusione dall'applicazione della norma dei Comuni».