Giordani: «Sogno una Prandina verde con auditorium e parcheggio interrato»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Immaginatevi corso Milano attraversato dal tram, nuove alberature e poi uno spazio verde enorme come quello della Prandina. E in questo enorme parco un nuovo auditorium, magari progettato da un grande architetto. E sotterraneo, un parcheggio con mille posti auto Sarebbe perfetto, cambierebbe l'accesso ovest della città. Una cosa spettacolare». Ha aperto così la conferenza stampa di fine anno, il sindaco Sergio Giordani che si è tenuta in tarda mattinata nella sala consiliare di Palazzo Moroni. Con una suggestione che, conoscendo il primo cittadino, sa di possibilità. E' stato senza dubbio il passaggio più significativo dell'incontro con i giornalisti. Il Sindaco ha voluto dare un segnale, un po' come quello che riguarda Piazza Insurrezione, dove non a caso si terrà il concerto di fine anno, con l'esibizione di Max Gazzé, perchè quello di riportare quello spazio a disposizione della cittadinanza è uno degli obiettivi di questa amministrazione, un "sogno" come lo avevo definito lui stesso, quello di svuotarla dalle auto.