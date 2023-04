Giordani "dissobbedisce" e registra il 33° bambino padovano figlio di due mamme. Ancora no ai papà

Dopo le polemiche, la convocazione in Prefettura e le 32 segnalazioni alla Procura, il sindaco Sergio Giordani è andato avanti: ha registrato il 33esimo bambino figlio di due mamme. E' successo lunedì scorso all'ufficio anagrafe. Tutto era iniziato ormai tree settimane fa. Dopo il caso scoppiato a Milano col sindaco Beppe Sala, il prefetto Raffaele Grassi scopre che anche a Padova le registrazioni avvengono normalmente dal 2017. Ossia da quando sindaco è Sergio Giordani. Convoca il sindaco il 22 marzo e chiede spiegazioni, ma non blocca nulla. Lo avvisa però che dovrà segnalare alla Procura, visto che da pochi giorni una sentenza della Cassazione lo proibisce. In realtà non è chiaro se riguardi solo due eventuali papà, escludendo quindi le donne. Una questione legata quindi all'utero in affitto. Giordani però va avanti e davanti ad un vuoto normativo va avanti e lunedì registra un altro bambino. E' il 33esimo dal suo mandato.

Giordani

«Come sindaco, ben lontano dal farne una questione ideologica o di parte, ho il dovere di tutelare anzitutto gli interessi preminenti delle bambine e dei bambini - le parole dopo l'incontro con Grassi - .In coscienza, e ritengo anche in diritto, non posso immaginare di negare atti amministrativi che mi competono come ufficiale di Stato Civile, dai quali derivano i diritti fondamentali di questi piccoli, esponendoli così a gravi discriminazioni. Ecco perché, su questo tema, intendo confermare le modalità e le procedure che fin dal dal 2017 sono state applicate da me e dal Comune di Padova, e come sempre fatto comunicando ogni atto alle Autorità competenti. E’ un contesto che vive gravissimi vuoti normativi che nuocciono prima di tutto, lo ripeto, alle bambine e ai bambini. Il mio appello non può che essere quello rivolto al legislatore e in maniera trasversale alle forze parlamentari di sanare questo vulnus»