Tram, Giordani: «Lasceremo una grande eredità alle future generazioni»

La firma con la Bei, che porterà ad Aps un prestito da 43,5 milioni di euro, ha portato soddisfazione all'interno dell'ammi nistrazione, a partire dal sindaco, Sergio Giordani. «Oggi abbiamo posato una pietra angolare per la realizzazione della linea SIR3 fino a Voltabarozzo - le parole del primo cittadino - .Opere così importanti e complesse hanno un iter lungo e articolato, con passaggi importanti e questo è uno di quelli. Dimostra anche la concretezza e la capacità che abbiamo nel proseguire con convinzione in un progetto che nel frattempo si è ampliato con una ulteriore linea da Vigonza a Rubano, nel quale crediamo non per un atto di fede ma perché tutti gli studi trasportistici ci dicono che migliorerà significativamente la mobilità non solo in città ma anche nei comuni limitrofi interessati. E’ questo che deve fare una amministrazione che vuole lasciare un segno positivo per le generazioni future alle quali consegneremo una città più vivibile e moderna»

Bei

Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, commenta: «La decarbonizzazione del settore dei trasporti è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030. Grazie al sostegno della Banca del Clima dell’UE, Padova beneficerà di nuove e moderne linee tranviarie che connettono la citta rapidamente, offrendo ai cittadini un servizio efficiente e, allo stesso tempo, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico».

Ragona

Andrea Ragona, assessore alla mobilità spiega: «Con il finanziamento assicurato da BEI, abbiamo la concretezza della totale copertura economica per la realizzazione del SIR3. Ricordo che il progetto iniziale era del 2004, sono passati molti anni nei quali sono accadute tante cose: tra le principali sono, senza dubbio, l’inserimento di questa linea nel sistema SMART con gli adeguamenti del progetto, ad esempio per lo snodo in stazione con le altre linee e l’offerta di parcheggi di scambio oltre l’aumento del costo dei materiali dal 2004 ad oggi. Siamo quindi molto contenti di questo accordo, per il quale ringrazio oltre APS Holding, anche BEI e Sace».

Aps

Riccardo Bentsik, Amministratore delegato di APS Holding, esprime la propria soddisfazione: «Un percorso articolato e complesso che permetterà ad APS di guardare con serenità agli impegni economici cui è chiamata per la realizzazione delle nuove reti tranviarie e per l’evoluzione tecnologica della flotta esistente. Aver ottenuto un prestito così consistente, attraverso il vaglio stretto e severo di una prestigiosa istituzione come la BEI, è per noi un importante riconoscimento: un simile accordo rappresenta una sorta di sigillo ideale sul progetto»

Sace

Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE, sottolinea: «L’accelerazione dell’evoluzione sostenibile delle imprese è un obiettivo strategico del nostro piano industriale INSIEME2025. Questa operazione a supporto del Comune di Padova e di APS Holding S.p.A. – peraltro in un settore così strategico come quello infrastrutturale – rientra proprio nel percorso che stiamo portando avanti a beneficio del benessere della collettività».

Sinloc

Inoltre, a dicembre 2021 la BEI e APS Holding S.p.A. avevano definito un accordo incluso nel Programma ELENA (European Local Energy Assistance) sotto forma di Assistenza Tecnica a fondo perduto, a copertura dei costi di sviluppo di soluzioni innovative di mobilità integrata fino a massimo € 1.6 milioni. Sia per il finanziamento da € 43.5 milioni (di cui 9.5 opzionati), sia per il contributo ELENA, APS Holding si è avvalsa della consulenza di Sinloc S.p.A., che ha fornito assistenza tecnica lungo tutto l’iter di candidatura, configurazione e negoziazione dei relativi contratti sia con BEI sia con l’ente garante, fino alla stipula del finanziamento. Andrea Martinez, vicedirettore generale di Sinloc commenta: «Le competenze e l’esperienza di Sinloc nell’attivazione di strumenti finanziari nazionali ed europei hanno contribuito a sostenere questo importante progetto infrastrutturale. Il contributo professionale di Sinloc ci conferma motore di sviluppo localeÌ.