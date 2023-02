Carri in Prato, attesi in 30 mila. Giordani vieta l'utilizzo dei droni e la vendita di bibite in bottiglia

Niente droni, lanterne cinesi, spray, schiuma, palloncini. A meno che non si tratti di vestiti da carnevale. Sono le regole imposte dal sindaco Sergio Giordani in occasione della parata dei carri allegorici di domani 12 febbraio in Prato della Valle, dettate dalla Questura per per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. In Pra’ sono attese dalle 14:30 in poi almeno 30 mila persone che assisteranno al passaggio dei 10 carri in gara e di circa 550 figuranti. La festa non si svolge dal 2019. Le ultime tre edizioni sono saltate a causa della pandemia.

Divieti

L’utilizzo di oggetti e strumenti tecnologici in volo sono considerati pericolosi nei luoghi affollati, tanto da costringere Giordani a firmare l’ordinanza per vietare le piccole mongolfiere alimentate da fiamma, note come lanterne cinesi. Una volta in quota, pur in assenza di vento, non sono governabili e possono causare incendi. Invece i droni, nonostante possano essere controllati da terra (da chi ha il patentino di livello critico) rischierebbero di precipitare tra la folla. Il divieto durerà dalle 12 alle 19 come stabilito in occasione dell’ultimo incontro fra il sindaco e il questore, Antonio Sbordone. Nell’ordinanza è previsto anche il divieto di vendita, somministrazione e detenzione di bevande in lattine e in bottiglie di vetro, e l’utilizzo di spray e schiuma. Chi sgarra rischia una multa di 300 euro e l’allontanamento dalla piazza.

La festa

In Pra’ la festa inizierà alle 14:30 intorno all’Isola Memmia con la partecipazione di 10 carri allegorici. Ogni carro sarà accompagnato da figuranti in maschera. Dieci fantastici carri allegorici provenienti dalle province di Padova e Venezia e allestiti da associazioni, parrocchie ed enti di promozione territoriale faranno il giro dell’anello esterno all’Isola Memmia a passo d’uomo, preceduti da tantissimi figuranti in costume. I temi che ispireranno i carri di questa edizione sono molteplici. Si va dagli omaggi ai cartoon della Pantera Rosa e all’Ispettore Clouseau, all’amore, a riferimenti più “impegnati” come l’ecologia o il concetto di Tempo. Oltre 550 coloratissimi figuranti in maschera si muoveranno a ritmo di musica dando vita a splendide coreografie, mentre sul grande motorhome a due livelli allestito di fronte al Foro Boario, DJ Scott farà da intrattenitore e maestro di cerimonie.