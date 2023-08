Giordani dal carabiniere ferito dallo stalker: «Ha sventato femminicidio»

Dopo la ministra Elisabetta Casellati e il prefetto Messina, oggi 1 agosto anche il sindaco Sergio Giordani ha svolto una visita privata al giovane vicebrigadiere, Marco Scudieri. Il 14 luglio scorso il militare era stato ferito da uno stalker, dopo essere intervenuto per identificarlo sotto la casa della ex moglie. L'uomo è stato poi ucciso dl collega di Scudieri, ora indagato per eccessi di legittima difesa. Il sindaco è stato accompagnato dal Comandante Provinciale dell’Arma, Michele Cucuglielli.

«Padova sarà sempre al suo fianco»

«Ho voluto salutare e portare il mio incoraggiamento a questo giovane vicebrigadiere, che purtroppo ha trovato sulla sua strada un uomo accecato dalla violenza e dall’odio - commenta il sindaco al termine della visita - .Per fortuna, nonostante la gravità delle lesioni alle gambe, grazie anche alle capacità del professor Franco Grego e di tutto il suo staff, potrà riprendersi, anche se ci vorrà parecchio tempo. Ma sono fiducioso perché lo ho visto reattivo, con un umore positivo e con tanta voglia di ritornare tra i suoi colleghi il più presto possibile. L'ho ringraziato per quanto lui e il suo collega di pattuglia hanno fatto, sventando un possibile femminicidio, e gli ho assicurato che Padova sarà sempre al suo fianco. Ho chiesto al comandante Cucuglielli, che ho ringraziato per l’insostituibile impegno quotidiano dell’Arma, di portare il mio saluto e la mia vicinanza anche al collega del vicebrigadiere Scudieri che era con lui di pattuglia e che con il suo intervento gli ha salvato la vita».