Filma gli attivisti di Ultima Generazione, giornalista trattenuto in Questura 5 ore

Trattenuto per quasi 5 ore in Questura perché fa il giornalista. E' successo ieri, venerdì 12 aprile, ad Edorardo Fioretto, collaboratore del Mattino di Padova e di altre testate, fermato dalla polizia con l'ipotesi di accusa di favoreggiamento (poi mai formulata) mentre era pronto a riprendere l'azione di protesta che gli attivisti di Ultima Generazione stavano per compiere all'interno di Palazzo Zabarella. E qui veniamo alla cronaca dei fatti e ad una dovuta premessa, perchè il rischio dietro l'angolo è sempre quello dell'attacco all'informazione.

La premessa

Gli attivisti non sono delinquenti abituali e pericolosi, né componenti della Banda della Magliana o della Uno Bianca, ma un gruppo di giovanissimi, diffuso ormai in tutto l'emisfero mondo, che combattono contro il collasso ecoclimatico. Lo fanno in un modo tale che si parli di loro, attraverso la resistenza civile. Altrimenti rimarrebbero in una nicchia bullizzata, come spesso accade a chi ai valori fa seguire delle azioni. La resistenza civile, a volte, sconfina in qualche reato. E infatti i ragazzi di Ultima Generazione sono stati condannati in qualche occasione, mentre molto più spesso tutto è finito in archivio. D'accordo o no sui temi, nella maggior parte dei casi manifestano democraticamente il loro pensiero. Chi legge, probabilmente, non ne saprebbe nulla (come, del resto, di tutto ciò che accade nel mondo) se non ci fosse un cronista, un fotografo a raccontarle.

I fatti

Ed è quello che stava facendo Edoardo Fioretto, pronto ad entrare alla mostra di Monet e Matisse a Palazzo Zabarella per testimoniare la protesta degli attivisti. Sul posto però hanno trovato gli uomini della Polizia di Stato, che oltre ai cinque militanti di Ultima Generazione, hanno portato in Questura anche il giornalista ed un giardiniere di Treviso che stava per visitare la mostra durante la sua pausa di lavoro. Poche ore dopo arriva un comunicato dalla Questura in cui si parla di «blitz sventato». Vero, perché probabilmente l'azione prevista non era esattamente quella di criticare le opere di Monet e Matisse, ma magari di imbrattarli (anche su questo, i ragazzi utilizzano materiali non permanenti per le loro proteste). Tutte le testate, compresa Padova Oggi, si affrettano a rimaneggiare il comunicato e a pubblicarlo il prima possibile. Dando per scontato che non ci fosse altro dietro quelle poche righe. E invece c'era il giornalista. Dentro anche lui per cinque ore, senza la possibilità di contattare un avvocato (che era fuori dalla stanza), un familiare, con il telefono e gli strumenti di lavori sequestrati e lasciato in balia delle decisioni dei vertici della Questura. E senza la possibilità di svolgere il suo mestiere, quello per cui era lì e di raccontare anche lo sventato blitz.

Diritto di cronaca

Rilasciato la sera ha poi simbolicamente postato sulle sue pagine social un'immagine completamente nera: «Questo è il fotoservizio che non ho fatto al blitz di Ultima Generazione perché in stato di fermo negli uffici della Questura per aver svolto il mio lavoro: il giornalista». Ed è esattamente questo il punto. Perché esiste il diritto di cronaca. Ed esiste per la Costituzione, che all'articolo 21 recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». Totalmente estraneo alla vicenda poi il giovane trevigiano, che probabilmente ha avuto la sfortuna di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma con l'età giusta. Fioretto ha poi raccontato la sua esperienza sulle pagine del Mattino di Padova in edicola oggi.

Le reazioni

L'episodio ha ovviamente scatenato una marea di reazioni, a cominciare da quella del giornale per cui stava svolgendo il lavoro. Il Mattino di Padova ha dedicato infatti una pagina schierandosi in difesa di Fioretto e del diritto di cronaca, criticando l'operato della Questura. Poi è arrivato il sindacato: «Perché per tutto quel tempo non è stato messo in grado di contattare familiari, redazione, legale?», chiede il sindacato dei giornalisti del Veneto - Il suo reato è stato quello di trovarsi a Palazzo Zabarella nel momento in cui gli attivisti stavano facendo scattare un blitz e sono stati bloccati dalla polizia. Il giovane si è qualificato. Perché, fatti i doverosi accertamenti, non gli è stato consentito di andarsene e di svolgere il suo lavoro? Va ripetuto, oltre quattro ore senza alcun contatto con l'esterno. Neppure con l'avvocato del giornale, lasciato all'ingresso della Questura. Perché tutto questo? Per intimidire chi fa cronaca?». Incalza l'Assostampa: «Ieri il Sindacato giornalisti Veneto chiedeva chiarezza. Oggi la pretende. Perché quello che è emerso rispetto alla vicenda del cronista del Mattino è davvero inquietante».

La politica e Piantedosi

Poi è arrivata quella di molti colleghi e della politica. A partire dal Pd, che attraverso il senatore e segretario del Partito democratico del Veneto, Andrea Martella, annuncia un’interrogazione sulla vicenda: «È un episodio grave ed inquietante - afferma Martella - :Non vogliamo nemmeno pensare che si tratti di un tentativo di limitare la libertà professionale del giornalista e della redazione del Mattino. Al Ministro dell’Interno Piantedosi chiederemo con urgenza un chiarimento sull'accaduto e nello specifico quali motivazioni hanno portato gli agenti a bloccare il cronista per oltre 4 ore, contestando addirittura il documento di identità, e senza alcuna possibilità di contattare il proprio avvocato, i colleghi della redazione o la famiglia e, soprattutto, senza alcuna apparente motivazione. La libertà di stampa, di informare e di essere informati - conclude Martella - è una prerogativa garantita dalla Costituzione e va tutelata in ogni contesto». «Era il novembre scorso quando un giornalista collaboratore de La Repubblica a Messina veniva fermato e trattenuto arbitrariamente per ore nella locale questura – aggiunge Nicola Fratoianni, parlamentare e leader di Sinistra Italiana - .Non un una risposta in questi mesi su questo episodio grottesco, se non informalmente un imbarazzo degli ambienti del Viminale. Ora veniamo a sapere che un simile episodio si è ripetuto a Padova dove, dopo una manifestazione di ecoattivisti, un altro giornalista, questa volta collaboratore de Il Mattino di Padova, è stato trattenuto per ore e ore in questura, non si sa bene per quale motivo o fatto o contestazione di reato. Un altro episodio incomprensibile che colpisce di fatto l’esercizio della libera stampa nel nostro Paese».