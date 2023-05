Giornata contro omofobia, bifobia e transfobia, Padova c'è

Domani, 17 maggio, si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per festeggiare e ricordare la decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (1990) di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Il Comune di Padova partecipa alla Giornata avendo aderito, il 23 luglio 2019, alla rete Re.a.dy - Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, che raggruppa Comuni, Province, Città Metropolitane, Province Autonome, Regioni e Organismi di Parità impegnati nel superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

La bandiera

Per testimoniare il proprio impegno nella lotta alla violenza e alla discriminazione, all’interno del cortile di Palazzo Moroni verrà esposta la bandiera dedicata alla Giornata e sono stati organizzati alcuni eventi in collaborazione con le realtà padovane che si occupano del tema.

Gli eventi

Da venerdì scorso, 12 maggio, e fino al 24 maggio nel Cortile pensile di Palazzo Moroni è esposta la mostra "Photovoice. in-VISIBILI" che illustra, tramite dei racconti composti da immagini fotografiche, il percorso di vita di cinque persone che fanno parte di diverse comunità, minoranze e identità. La mostra è organizzata dall’Associazione Arcigay Tralaltro Padova Aps. Mercoledì 17 maggio, dalle ore 14:30 alle 18:00 in via Venezia, 13, nell’aula EF3 il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell’Università di Padova organizza il Convegno “Discrimin-Azioni”. Mercoledì 17 maggio alle ore 20:45 al cinema MultiAstra il padova Pride organizza la proiezione cinematografica "Peter von Kant - Lacrime amare e gin tonic". Venerdì 19 maggio, dalle ore 9:00 alle 17:00 nella Sala Peppino Impastato di Banca Etica, via Benedetto Cairoli, la Scuola di counseling della cooperativa Orizzonti organizza il convegno "L'ascolto è arcobaleno. Pensieri e buone pratiche del counseling LGBTQ+". Sempre venerdì 19 maggio, alle ore 19:00 al Campo dei Girasoli in via Bainsizza

Padova Pride organizza l’evento Trans Rights are Human Rights con Jane Heenan attivista e psicoterapeuta statunitense per affrontare i diritti delle persone trans* nel mondo e alle ore 20:00 l’associazione Canone Inverso Aps terrà il concerto "Questione di genere", accompagnato da un Talk con Chiara Cucchieri. Domenica 21 maggio, dalle ore 17:00 - presso l'Associazione Domna, piazzale Azzurri d'Italia, 5 - l’associazione Sat Pink presenta il fumetto di Francesca Da Sacco co-fondatrice di Awe Edizioni e autrice di "Non dimenticarti di respirare". Lunedì 12 giugno,alle ore 20:45 presso l’Auditorium del Centro Culturale San Gaetano, l’associazione Canone Inverso Aps organizza un concerto con la partecipazione del coro Philhomoniker di Monaco di Baviera e dei cori Kleine e QuerChorallen di Berlino.

Colonnello

L’assessora alle pari opportunità Margherita Colonnello commenta: «Anche quest’anno il 17 maggio diventa occasione di riflessione a 360 gradi su un tema sempre più sentito sul quale è nostro dovere come amministrazioni mettere in campo quante più azioni possibile per sensibilizzare l’intera cittadinanza ma soprattutto per contrastare tutte le discriminazioni. Le nostre politiche sono sempre più tese nella direzione di una città inclusiva e a misura di tutte e tutti, e cogliamo queste occasioni per ribadirlo, oltre che per offrire alla cittadinanza momenti di conoscenza e approfondimento. Il mio ringraziamento va a tutte le realtà coinvolte per l’organizzazione delle iniziative, e soprattutto al loro impegno 365 giorni l’anno per tenere alta l’attenzione su questo tema».