Tornano le giornate ecologiche e si parte da Galliera Veneta

Tornano le giornate ecologiche. Galliera Veneta ha organizzato la sua prima giornata ecologica del 2022 per domenica 13 febbraio.

La giornata ecologica

Sotto l’egida del Comune diverse associazioni si sono date appuntamento per effettuare le pulizie del territorio. In prima linea la Pro Loco di Galliera, supportata dagli scout, dal volontariato locale e da gruppi sportivi amatoriali. Il luogo di ritrovo fissato alle 8.30 della domenica mattina è il centro ecologico di via Mattei 47, dove saranno distribuiti ai volontari i materiali messi a disposizione da Etra. Si tratta di pinze e pettorine ad alta visibilità, guanti in lattice e grandi sacchi in plastica resistenti per lavorare in sicurezza: sarà sempre il personale tecnico dell’ente gestore della raccolta rifiuti ad occuparsi di recuperare e smaltire correttamente i rifiuti, che saranno depositati in un luogo concordato. Tutta la manifestazione sarà soggetta alle norme anti-Covid 19. Le associazioni di volontariato si sono subito organizzate per aderire in modo massiccio alla manifestazione ecologica e si prevede la partecipazione di una sessantina di persone. L’invito a partecipare è allargato a tutti gli amici, di Galliera Veneta e dell’ambiente.