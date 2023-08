Giornata mondiale del Cane, l'occhio di riguardo del Comune per i nostri amici a quattro zampe

Oggi, sabato 26 agosto, si celebra la Giornata Mondiale del Cane e l’amministrazione comunale di Padova coglie l’occasione per fare il punto sulle diverse iniziative in campo per il benessere e la tutela dei nostri amici a quattro zampe e per una serena convivenza.

30mila cani

Si stima siano oltre 30milai cani padovani, e nel territorio comunale sono presenti ben 33 aree cani, luoghi dove è possibile far correre e svagare il proprio animale. Su Padovanet è presente una pagina a questo link con indicati tutti gli indirizzi, le modalità di accesso e le regole per una corretta fruizione. Per quanto riguarda in generale la Tutela degli Animali, il Comune di Padova è dotato di un Regolamento specifico per disciplinare la materia con particolare attenzione agli animali d’affezione, elaborato in sinergia con l'Ulss, l'Ordine dei Medici Veterinari e le Associazioni protezionistiche riconosciute operanti sul territorio. Il regolamento ha l'obiettivo di promuovere il benessere degli animali che vivono in città, favorendo allo stesso tempo la corretta convivenza con gli uomini, anche in funzione del rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della sanità pubblica.

Tutela

Presso il settore ambiente del Comune di Padova è attivo un Ufficio Tutela Animali, che ha il compito di tutelare il benessere non solo dei cani, ma di tutti gli animali che si trovano stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale. Sono molte le iniziative che l’ufficio mette in campo per sensibilizzare i cittadini sul rapporto uomo-animale-ambiente, in collaborazione con le Associazioni animaliste e l'Ulss 6, sulla base di quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale n. 84/2010. L’ufficio informa i cittadini sui servizi presenti sul territorio comunale e relative competenze, raccoglie istanze, suggerimenti, segnalazioni, inoltrati da cittadini ed associazioni relativamente agli animali che vivono in città, collabora con soggetti ed enti preposti alla cura e alla gestione degli animali presenti nell'ambiente urbano, promuove progetti e programmi d'intervento finalizzati alla tutela dei diritti e del benessere degli animali d'affezione e selvatici presenti nel territorio urbano e organizza e pubblicizzare eventi tematici, come il corso per il conseguimento del patentino per proprietari di cani. Il corso verrà organizzato anche quest’anno e proprio in questi giorni si sta lavorando per intraprendere per la prima volta una formale collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari. Si tratta di un corso organizzato in maniera tale da essere rivolto non solo ai proprietari di cani valutati come "impegnativi" o considerati a livello di rischio 2 e 3 dall'Ulss, per i quali è obbligatorio il conseguimento del "patentino", ma di un corso cui possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine che possiedono un cane o hanno intenzione di adottarne uno e vogliono conoscere meglio le caratteristiche e le esigenze del proprio animale. L’Ufficio tutela animali si occupa anche di gestire una bacheca adozione animali, per chiunque voglia dare in adozione il proprio cane (e non solo) perché impossibilitato a prendersene cura. Si trova alla pagina Padovanet dedicata, a questo link.

Progetti

Quest’anno inoltre, per la prima volta, tra le proposte di educazione alla sostenibilità che Informambiente propone ogni anno alle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2023/2024 vi sarà anche un progetto educativo destinato alle scuole primarie, alla scoperta dei concetti fondamentali della psicologia animale. Il percorso alternerà momenti di formazione teorica ad attività interattive come giochi e scrittura collettiva di storie e di manuali di “buon accudimento”. L’assessore Antonio Bressa, con la delega al Verde, commenta: «La presenza di oltre 30.000 esemplari è un dato molto significativo in termini quantitativi, ma che soprattutto è testimonianza del valore affettivo che questi animali domestici rappresentano per tante famiglie e cittadini padovani. A fronte di questa presenza è necessario adottare le necessarie politiche pubbliche per offrire servizi di qualità ai cani e ai loro padroni e per prevedere la migliore convivenza possibile con tutta la città. Uno strumento significativo è rappresentato dalle 33 aree cani presenti del nostro Comune. L'impegno che ci prendiamo nell'ambito dello sviluppo delle aree cani a loro dedicate è quello di continuare a investire sull'ammodernamento, la manutenzione e lo sviluppo di queste aree, in particolare sfruttando i nuovi parchi in via di realizzazione e nuove aree verdi per far si che questi spazi siano adeguati per dimensione e collocazione al fine di incentivare il benessere animali e trovare la migliore integrazione anche con gli spazi aperti a tutte le altre tipologie di fruitori degli spazi verdi». L’assessore all’ambiente Andrea Ragona commenta: «Il Comune di Padova continua ad investire sulla tutela e il benessere animale, mettendo in campo azioni a 360 gradi. Oltre allo sviluppo delle aree cani, come illustrato dall’assessore Bressa, investiamo particolarmente sull’educazione, per grandi e piccoli, e per questo mettiamo in campo iniziative come il corso per proprietari o futuri proprietari e i progetti nelle scuole primarie, perché siamo convinti che la cultura del benessere animale debba partire dai più piccoli. L’educazione animale facilita non solo una migliore convivenza tra cani e padroni, ma anche una migliore convivenza tra tutti i cittadini, anche chi non ha animali domestici, aiutando a comprendere i propri doveri e il rispetto dei diritti degli animali. In questi giorni inoltre siamo in fase di definizione dell’incarico per la gestione del servizio del rifugio per cani con il Rifugio di Rubano e la Lega Nazionale del Cane, un importante supporto per il nostro Comune nella gestione dei cani che non hanno più una casa. I numeri di Padova sugli abbandoni sono bassissimi, cinque all’anno, e questo è indice della sensibilità dei nostri concittadini. Stiamo inoltre avviando un percorso per la modifica e l’aggiornamento del Regolamento per la Tutela Animali, che coinvolge tutte le associazioni e gli enti competenti, per cercare di dare attuazione alle esigenze di tutte le realtà. La nostra attenzione verso il mondo animale si dimostra anche con scelte come quella di utilizzare fuochi d’artificio “silenziosi” a Ferragosto e con l’assessore Bressa continuiamo a lavorare in questa direzione, con molte idee per futuri progetti».