Nati in anticipo: incontro in occasione delle Giornata Mondiale della Prematurità

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità che si celebra il 17 novembre il Comune di MontegrottoTerme, unitamente all'Associazione Pulcino, invitano la cittadinanza a un incontro sulla prematurità, lunedì prossimo, 14 novembre, alle 21, al centro civico Alda Merini di via Scavi, 19.

Prematurità

«Quando nasce un bimbo prematuro - spiega Tiziana Privitera, una delle responsabili del Museo del Termalismo di Montegrotto Terme e ideatrice dell’iniziativa - i genitori si ritrovano in ospedale terrorizzati.. La prematurità è diffusa ed è importante parlarne perché le famiglie che si trovano ad affrontarla non si sentano sole. Tredici anni fa ho vissuto una sola settimana con mio figlio Alessandro, nato molto prematuro, ed è stato per me di grande conforto un percorso di condivisione con altre persone che hanno vissuto lo stesso dramma. I bambini nati pretermine sono molti, pochi invece i supporti per loro e per le famiglie».

Centro civico

Oltre al sindaco Riccardo Mortandello, alla Presidente della Consulta Pari Opportunità Giada Gallo e alla consigliera delegata Patrizia Mazzonetto, interverranno alla serata Elisabetta Ruzzon, presidente Associazione Pulcino, che racconterà l’esperienza della prematurità dalla parte dei genitori, la dottoressa Cristina Spinello neonatologa, che si è trovata a vivere da madre l’esperienza della prematurità e nonostante la formazione ha vissuto il senso di smarrimento e terrore degli altri genitori e poi ci sarà la neuropsicomotricista dottoressa Beatrice Stocco che parlerà di crescita e sviluppo di bambini prematuri.