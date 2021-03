In occasione della "Giornata nazionale per le vittime del Covid" bandiere a mezz'asta a Palazzo Moroni. Un minuto di silenzio è stato osservato alle 11.00 di giovedì 18 marzo, davanti al Municipio il Sindaco Sergio Giordani, il Prefetto Renato Franceschelli e Aldo D’Achille, sindaco di San Bellino in provincia di Rovigo

In occasione della "Giornata nazionale per le vittime del Covid" bandiere a mezz'asta a Palazzo Moroni. Un minuto di silenzio è stato osservato alle 11.00 di giovedì 18 marzo, davanti al Municipio il Sindaco Sergio Giordani, il Prefetto Renato Franceschelli e Aldo D’Achille, sindaco di San Bellino in provincia di Rovigo hanno reso omaggio ai centotremila morti causati dalla pandemia nel Paese. «Non dimenticherò mai i convogli di camion militari che arrivavano a Padova dalle province lombarde, è stato un momento che non potrò mai scordare». Per la "Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid" si è scelta questa data, il 18 marzo, perché in quel giorno del 2020, da Bergamo, uno dei luoghi più colpiti nel corso della prima ondata, i camion dell’esercito uscivano dalla città trasportando le centinaia di bare dei defunti in attesa della cremazione. Immagini forti che hanno fatto il giro del mondo e che sono diventate il simbolo della tragedia di quei giorni. Molte di queste bare sono giunte in quei giorni al cimitero di Padova dove sono state accolte dal sindaco Giordani. «Un anno drammatico e difficile, che ci ha fatto vivere esperienze che mai avremmo pensato. Questo deve unire tutti noi. Ora bisogna dare fiducia alla scienza a sperare nelle vaccinazioni».