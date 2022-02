A Padova e provincia raccolti 5.500 farmaci in 90 farmacie: verranno donati a 13 enti

Durante la 22esima Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico i cittadini hanno donato oltre 485.000 confezioni di medicinali (pari a un valore superiore a 3,8 milioni di euro) che aiuteranno 600mila persone povere di cui si prendono cura 1.807 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Tali realtà hanno espresso a Banco Farmaceutico un fabbisogno pari a 1.007.056 farmaci che, grazie alla Raccolta, sarà coperto al 48%. All’iniziativa hanno aderito 4.889 farmacie. Sono stati coinvolti più di 14.000 volontari e oltre 17.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato oltre 700mila euro.

Padova

A Padova e provincia, sono state raccolte 5.500 confezioni di farmaci in 90 farmacie, che aiuteranno le persone indigenti di 13 enti assistenziali del territorio. Significativo il fatto che i farmacisti che hanno aderito a Padova siano pari a quelli dello scorso anno nonostante il grande lavoro che le farmacie sono state chiamate a fare in questo tempo di pandemia. Questi gli enti a cui saranno devoluti i farmaci raccolti:

Cucine Economiche Popolari

Croce Rossa Italiana, sezione di Padova

Casa Madre Teresa

Casa Massimiliano Kolbe

Opera della Provvidenza di Sant’Antonio

ANFFAS Onlus Padova

Associazione Casa IN-CON-TRA

Cooperativa Sociale “Il Glicine”

Centro Aiuto alla Vita – Padova

Opera Casa Famiglia

Associazione Papa Giovanni XXIII

Domus Familiae Padre Daniele

Associazione Francescane con i poveri

Raccolta

La GRF si è svolta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali. Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili e BFResearch. La GRF è stata realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA Farmaceutici e Teva Italia e al sostegno di EG Stada Group, DOC Generici, DHL Supply Chain, Bausch&Lomb, Unico - La Farmacia dei Farmacisti S.p.A. e Gruppo Comifar. La Raccolta è stata supportata da Rai per il Sociale, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, e Pubblicità Progresso.