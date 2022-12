Giornata internazionale del volontariato, da ex capitale Padova si prepara con grandi eventi

Il 2020 ha visto Padova protagonista del volontariato europeo. La nomina di Padova a Capitale europea del volontariato è stata un riconoscimento delle tante progettualità attive sul territorio e sponsorizzate dall’Amministrazione comunale che ora si appresa a festeggiare la giornata internazionale il 5 dicembre. Nel marzo 2020 il sopraggiungere della pandemia da Covid-19 ha ulteriormente messo in luce l’urgenza e la necessità di proporre in modo sempre più deciso le attività di volontariato, attivando nuovi percorsi di solidarietà cittadina sul territorio e ripensando alcuni dei servizi messi a disposizione della cittadinanza.

Noi ci siamo

Tra queste attività spicca certamente il progetto “Per Padova noi ci siamo”, frutto della sinergia tra Comune di Padova, CSV provinciale e Diocesi, mirato a dare dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità nel periodo di emergenza e post-emergenza sanitaria. I risultati raggiunti dal progetto hanno avuto un rilievo tale da spingere l’Amministrazione a rinnovare l’impegno assunto, dando vita al successivo progetto “Per Padova noi ci siamo ancora”. Nel 2021 e nel 2022 l’impegno dell’Amministrazione comunale è proseguito anche grazie ai diversi bandi pubblicati in sostegno delle attività solidaristiche promosse dagli Enti del Terzo Settore (ad esempio, l’avviso pubblico “Contributi destinati a progetti e iniziative di pace, diritti umani e cooperazione internazionale”) e dagli enti di culto.

Beni comuni

Nello spirito che anima le nuove direttive dell’Amministrazione Condivisa (Canone del Terzo Settore, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) il 25/10/2021 il Comune di Padova ha approvato il Regolamento dei Beni Comuni attraverso il quale l’Amministrazione regolamenta l’individuazione dei beni comuni per interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa degli stessi da parte della cittadinanza attiva. Coerentemente al Canone, sono stati anche implementati i processi di coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore, facendo propri i principi di sussidiarietà e di trasparenza. Oltre a ciò, l’Amministrazione ha consolidato i rapporti con le associazioni di solidarietà, sostenendo le loro attività tramite la concessione di spazi pubblici e di beni materiali quali, ad esempio, le “casette della solidarietà”.

Eventi

Il Csv come ogni anno festeggerà la giornata internazionale del volontariato del 5 dicembre insieme alle associazioni del territorio attraverso due iniziative principali: propone per il 15esimo anno l’iniziativa “Una giornata particolare”, per dare la possibilità agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni odine e grado di incontrare le associazioni che coinvolgono volontari per capire cosa siano l’impegno civile, la cittadinanza attiva e la solidarietà. In più, sarà coperto l'intero territorio della provincia con attività nelle scuole di Montagnana, Monselice, Ospedaletto Euganeo, Conselve, Piazzola sul Brenta, Padova, Rovigo e Adria

Piva

«La nostra città ha nel volontariato una potenzialità che da sempre ci caratterizza e ci sollecita – ha detto l’assessora al volontariato Cristina Piva – E’ un fatto storico. Dai primi ospedali, all’Arciconfraternita di S. Antonio, via via fino al volontariato moderno di monsignor Nervo e di Tavazza. In occasione della Giornata mondiale del Volontariato questa Amministrazione e questo assessorato vogliono innanzitutto ringraziare il mondo insostituibile che ha fatto Padova la Capitale europea del volontariato, prima città italiana a fregiarsi di tale onorificenza. L’Amministrazione vuole ribadire l’impegno a stabilire forme permanenti affinché questa alta forma di civismo si sviluppi e si diffonda proponendo i valori espressi a tutti i cittadini»