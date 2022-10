Parte “Sidera Aurea”, a Palazzo della Ragione il grande projection mapping immersivo

Il più grande salone storico pensile al mondo, 82 metri di lunghezza, 27 di larghezza e un’altezza di quasi 40 metri, caratterizzato da un soffitto ligneo a carena di nave rovesciata, diventa una macchina del tempo tra proiezioni di luci e animazioni in 3d. Il Salone di Palazzo della Ragione di Padova ospita dal 3 novembre al 18 dicembre 2022 lo spettacolo “Sidera Aurea”, ideato e realizzato da Odd Agency in collaborazione con il Comune di Padova e in partnership con CoopCulture.

Umanesimo

L’Umanesimo digitale come sfida della tecnologia che racconta la grande arte d’Italia. “Sidera Aurea” è un progetto artistico di valorizzazione di Palazzo della Ragione, uno dei luoghi-simbolo della città inserito nel 2021 nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco con “I Cicli affrescati del XIV secolo di Padova”. L’installazione offre ai visitatori la sensazione di immergersi in un sistema fisico e astronomico, come all’interno di una gigantesca macchina del tempo, in un viaggio fra il presente e un magnifico passato.