Il regista Giovanni Veronesi ospite dell'assemblea generale di Confartigianato

Come possiamo costruire una città a misura di giovani? Per rispondere a questa domanda, Confartigianato Imprese Padova ha ideato due percorsi partecipativi che hanno condotto l’associazione ad elaborare un decalogo di impegni per la costruzione della città futura. Oltre 100 under 35 hanno risposto ad un’indagine conoscitiva sulla loro città e sulle ambizioni rispetto ai luoghi che abiteranno. In base a queste risposte, gli imprenditori di Confartigianato che operano nel comparto casa, grazie ad un progetto di Edilcassa e l’affiancamento di Smartland, hanno sviluppato 10 capisaldi per la città del futuro.

Implementare le logiche dell’economia circolare nell’edilizia e nelle costruzioni, migliorando i processi costruttivi, attraverso una forte riduzione degli impatti ambientali, la prevenzione a fronte di calamità naturali sono due esempi dei dieci punti definiti. Si tratta in generale di azioni concrete che diventeranno un autentico impegno per l’associazione, presentate nel corso dell’assemblea generale dei soci, che si è tenuta domenica 17 marzo, nell’auditorium del Centro culturale San Gaetano di Padova, nell’ambito di Digital Artifex Festival, l’evento organizzato da Confartigianato Imprese Padova, insieme a Padova Stories, con il contributo del Comune di Padova e il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova.

Per delineare con maggior chiarezza gli elementi che contraddistingueranno una città più inclusiva, l’associazione ha invitato Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane e Suor Albina Zandonà, direttrice delle Cucine economiche popolari di Padova, che da oltre un secolo testimoniano l’attività di carità della Diocesi di Padova.

L’ospite d’onore è stato il regista, sceneggiatore e conduttore radiofonico Giovanni Veronesi, attualmente nelle sale con il suo ultimo film “Romeo è Giulietta”. Veronesi è stato anche regista della pellicola “Non è un paese per giovani”. Da questa esperienza è nata una trasmissione radiofonica dedicata ai ragazzi che hanno lasciato l’Italia per cercare fortuna all’estero. All’assemblea sono intervenuti Antonio Bressa, Assessore alle Attività produttive del Comune di Padova, Antonio Santocono, Presidente della Camera di commercio di Padova e Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto.