Giovedì 25 maggio il Career Day nei cortili del Bo

Come di consueto, a fine maggio ritorna l’atteso evento Università Aperta che quest’anno giunge alla sua 18° edizione. Career day Università Aperta è l’appuntamento che l’Università di Padova offre gratuitamente ai suoi studenti e laureati che cercano un impiego.

Nel corso della manifestazione, che si terrà domani, giovedì 25 maggio 2023 con orario 10.00-17.00 nei bellissimi Cortili storici di Palazzo del Bo, in via VIII febbraio a Padova, studenti e laureati avranno l’opportunità di relazionarsi, nella maggior parte dei casi per la prima volta nella loro vita, con aziende e organizzazioni. La manifestazione annuale Career day Università Aperta Unipd si conferma come una delle più apprezzate nel suo genere, a testimoniare l’entusiasmo dei ragazzi, che affollano le postazioni delle aziende presenti, sono i numeri dei contatti che sono arrivati a superare la quota dei 2500 ingressi.

Grazie alla formula costantemente aggiornata del Career day Università Aperta, e alla collaborazione di Confindustria Veneto, Comune di Padova e Regione Veneto, il mercato del lavoro entra nelle aule universitarie per trovare tra i suoi studenti o laureati, i professionisti più qualificati, in grado di rispondere con precisione alle esigenze del mercato del lavoro concretizzando l'opportunità di incontro tra aziende e laureati. Questa opportunità, che è offerta gratuitamente dall’Ateneo, viene intesa come strategia di sostegno all'occupazione dei suoi laureati/studenti, un incontro per un dialogo aperto tra mondo universitario e realtà professionale.

L’Ateneo di Padova apre le sue porte ad aziende e organizzazioni per agevolare il contatto diretto con i nuovi talenti e valorizzare le potenzialità che nascono e crescono nell’ambito accademico. L'evento è ad accesso libero e gratuito. La previa registrazione online al sito dell’evento è facoltativa e non vincolante. Il Career Service dell’Università di Padova ha come obiettivo il raccordo tra studenti e aziende del territorio. Fornisce a studentesse e studenti e a chi si è laureato, il supporto più adeguato per un inserimento mirato e agevolato nel mondo del lavoro e sostiene le aziende produttive nella selezione dei migliori talenti.