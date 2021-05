Giovedì pomeriggio gratis al Musme: l'iniziativa per il mese di giugno

L’idea è nata dalla collaborazione tra il Musme e Tigotà Educational che, in un periodo complesso e delicato che ha visto numerose categorie in forte difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, ha voluto offrire il proprio contributo per la ripartenza del settore della cultura e del turismo

Il giovedì al Musme si entra gratis. L’iniziativa sarà valida per tutto il mese di giugno dalle 14.30 alle 19. Sarà necessario prenotarsi al sito www.musme.it/tigota-days/, indicando la fascia oraria prescelta e la giornata nella quale si vorrà visitare il museo. L’idea è nata dalla collaborazione tra il Musme e Tigotà Educational che, in un periodo complesso e delicato che ha visto numerose categorie in forte difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, ha voluto offrire il proprio contributo per la ripartenza del settore della cultura e del turismo.

Il commento

«La collaborazione con Tigotà Educational - afferma Luca Quareni, direttore operativo del Musme - nasce alcuni mesi fa quando abbiamo portato virtualmente al Musme centinaia di ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia. “Pillole d’igiene: da Ippocrate a Semmelweis. Un viaggio nella Storia della Medicina” è un percorso guidato in diretta streaming racconta lo sviluppo dell’igiene e la lotta a virus e batteri attraverso la scienza applicata alla medicina. Ora arriva il sostegno con questa nuova iniziativa che speriamo sancisca il prosieguo di una collaborazione lunga e reciprocamente proficua». «La cultura e la conoscenza sono al centro dei percorsi educativi che abbiamo portato avanti nelle scuole prima della pandemia – afferma Pericle Ciatto, responsabile marketing di Tigotà - ora questo viaggio continua con una delle istituzioni museali più importanti e tecnologicamente avanzate del Paese».