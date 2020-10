Giro d'Italia, sale a Monselice la "febbre rosa" per l'arrivo di tappa

Sale la “febbre rosa” a Monselice in vista dell’arrivo della 13esima tappa del 103esimo Giro d’Italia fissata per giovedì 16 ottobre. «Un’occasione da non perdere - sottolinea Mirta Fiocco, presidente mandamentale dell’Ascom Confcommercio - ed infatti non la perderemo».

Giro d'Italia

D’accordo con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Monselice e con il Mét, il Distretto del Commercio, l’Ascom Confcommercio ha organizzato il concorso “La Vetrina del Giro”. «L’idea - continua la presidente Fiocco - è quella di premiare le vetrine più belle che si ispirino ai colori e all’atmosfera del Giro d’Italia». Al concorso, previa iscrizione da perfezionare entro il 5 ottobre collegandosi al sito del Comune di Monselice, possono partecipare gli operatori commerciali che, molto semplicemente, dispongono di una vetrina da allestire in chiave “Giro”. Cinque più uno i premi in palio: nelle ultime ore, infatti, oltre ai premi dal primo al quinto (300, 250, 200, 150 e 100 euro i premi in denaro) si è aggiunto il premio speciale della giuria offerto dall’Ascom. La premiazione avverrà in occasione dell’arrivo della tappa.