Si avvicina l'arrivo di tappa del Giro d'Italia a Padova: l'elenco delle strade chiuse

Manca sempre meno al grande appuntamento: c'è fermento a Padova, dove giovedì 23 maggio si concluderà la 18esima tappa del Giro d'Italia di ciclismo.

Strade chiuse

L'arrivo sarà posto in Prato della Valle, dove sono attese migliaia di persone. Per garantire l'allestimento degli spazi e lo svolgimento in sicurezza della corsa saranno chiuse le strade interessate dal tracciato e le vie limitrofe. L'ordinanza diramata dal Comune di Padova prevede innanzitutto la chiusura temporanea dell’area pedonale e dell’anello pattinabile di Prato della Valle dalle ore 22 di mercoledì 22 alle ore 23 di giovedì 23 maggio. Per quanto riguarda le strade, invece, saranno chiuse giovedì 23 dalle ore 6 alle ore 20: via Giacomo Leopardi, tratto compreso tra via A. Manzoni e via Cavazzana; via Cavazzana; Prato della Valle - corsie veicolari sul lato sud, tra corso Vittorio Emaneule II e via Cavazzana; Prato della Valle - corsie veicolari sul lato est, tra via Beato L. Belludi e via Cavazzana; via Cinquantottesimo Fanteria; via Giosuè Carducci, tratto compreso tra Prato della Valle e via A. Mario; vicolo Cigolo. Chiuse sempre giovedì 23 ma dalle 10.30 alle 20: via Piovese, tratto compreso tra il confine comunale ed il ponte di Voltabarozzo; ponte di Voltabarozzo; via Jacopo Facciolati; via Alessandro Stoppato; via Alessandro Manzoni, tratto compreso tra via A. Stoppato e via G. Leopardi; via Giovanni Canestrini, tratto compreso tra via A. Pertile e via G. Perin, eccetto veicoli di soccorso pubblico e di privati che devono accedere all’ospedale Sant’Antonio. Chiuso infine dalle ore 10 alle 19 lo svincolo n. 12 di corso I Maggio e corso Esperanto, bretelle in uscita su via Piovese.