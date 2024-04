Giro d'Italia, partito il conto alla rovescia: la città si veste di rosa

Dopo 24 anni, il prossimo 23 maggio il traguardo del Giro d’Italia sarà ospitato da Padova, in Prato della Valle per la 18a tappa che partirà da Fiera di Primiero. Un evento straordinario che proietta la città sul palcoscenico del grande sport internazionale e nel cuore di un evento capace di catalizzare l’attenzione di centinaia di milioni di persone (262 milioni di account raggiunti e un’audience televisiva di 694 milioni).

Per l'occasione della conferenza stampa di presentazione della tappa è arrivato a Padova anche il Trofeo 100, che spetta al vincitore del Giro. Da vent’anni il Trofeo della Corsa Rosa viene realizzato da un’impresa artigiana di Saletto di Vigodarzere, la “Mario Penello” dei fratelli Luca e Patrizia Penello. Era il 1999 quando “La Gazzetta dello Sport” e “RCS Sport” hanno commissionato ad una rosa di 14 designer internazionali il progetto del trofeo che doveva celebrare i cento anni della corsa ed essere un oggetto ricco di valore stilistico frutto di una ricerca estetica e di design. Tramite un sondaggio sulla Gazzetta online fu scelto il design di Fabrizio Galli che ideò l’attuale trofeo, poi prodotto in provincia di Padova. Alla conferenza stampa gli interventi di Patrizio Bertin, vicepresidente della Camera di Commercio, di Riccardo Bentsik, dirigente Aps Holding, di Silvio Martinello, campione olimpionico di ciclismo e degli assessori del del Comune di Padova Antonio Bressa e Diego Bonavina.

Sono tante e diverse le inziative messe in campo a corollario dell'arrivo della tappa. Dal 17 maggio al 23, giorno dell'arrivo della corsa, nove tra monumenti e palazzi storici di Padova si illumineranno di rosa per mezzo di bagni di luce a led, immergendo la città nella magica atmosfera del Giro. Si tratta della Torre dell’Orologio in piazza dei Signori, del Palazzo della Gran Guardia in piazza dei Signori, della facciata di Palazzo Moroni, entrambe le logge di Palazzo della Ragione, il Caffè Pedrocchi dal lato dei leoni, la Camera di Commercio in piazza Insurrezione, la Loggia Amulea in Prato della Valle, Porta Portello dal lato della piazza e la Specola.

Dall'11 maggio, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione uno spazio dove si troveranno tutte le informazioni sull’arrivo del Giro a Padova e sugli eventi collegati. L’info point sarà allestito allo spazio ex Mc Kenzy in piazza delle Erbe 52, a pochi passi dalla fontana. Oltre a fornire informazioni, lo spazio ospiterà bici sportive d’epoca e alcune maglie storiche appartenute a celebri squadre ciclistiche. Il passaggio del Giro è una grande opportunità di promozione per le bellezze della città. Una occasione di promozione che l'amministrazione non vuole assolutamente perdere. Saranno milioni le persone che vedranno in televisione il Giro, quella di Padova arriva nella settimana decisiva dopo una tappa dolomitica, come ha detto Martinelli nella conferenza stampa, da far tremare i polsi. Dall'11 al 26 maggio inoltre al Centro San Gaetano la mostra sulla storia del ciclismo. L’allestimento sarà ospitato lungo tutto il grande ballatoio che sovrasta l’agorà del Centro Culturale. Una location ampia e scenografica nella quale saranno posizionate cicli e bici storiche che racconteranno l’epopea del ciclismo e l’evoluzione della bicicletta come mezzo di locomozione. Non mancheranno pezzi rari appartenuti a campionissimi del passato recente, edizioni speciali e biciclette costruite con tecniche e design unici. Anche lo storico mercatoSottosalone sarà coinvolto nel celebrare il passaggio e l'arrivo della tappa, per questo il 22 maggio saranno esposte due biciclette da lavoro originali degli anni ’40. Rielaborate e rinforzate per diventare strumenti fondamentali di lattai e commercianti di uova e galline, sono state una parte della nostra storia.

Per quanto riguarda la viabilità Prato della Valle sarà chiuso da mezzanotte del 23 maggio fino alle 11 della notte del giorno della gara. Sarà chiusa anche via Facciolati durante la giornata in cui la tappa arriva a Padova. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblico, la maggior parte delle corse non subiranno variazioni e le corse del tram saranno garantite per l'intera giornata. Dopo l'arrivo della tappa Prato della Valle sarà animata da musica, con concerti e dj set.