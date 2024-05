Uno speciale menu in rosa nelle mense per celebrare il Giro d'Italia: l'iniziativa di Esu Padova

Anche l’Esu di Padova celebra la tappa del Giro d'Italia che arriverà in Prato della Valle giovedì 23 maggio, transitando in via Romea a Legnaro, proprio davanti alla ristorazione e agli alloggi universitari di Agripolis: per l'occasione uno striscione rosa della lunghezza di 8 metri saluterà il passaggio dei corridori.

Menu rosa

Non solo. Per l’occasione la ristorazione Esu offrirà ai propri studenti menu del tutto eccezionalmente “in rosa”. Ad Agripolis di Legnaro mercoledì 22 maggio (giovedì 23 le strutture saranno chiuse perché le vie di accesso saranno ad uso esclusivo della carovana), sarà possibile scegliere piatti "dedicati", come risotto alla crema di rape rosse, penne con salsa fredda Giro d'Italia, salmone alla griglia, tacchino al pompelmo rosa, maiale in salsa rosa, insalatona tricolore, mousse di fragole. Alla mensa Piovego di Padova, giovedì 23 maggio ci saranno altri piatti in rosa tra cui scegliere: risotto con barbabietole rosse e speck, cous-cous “in volata”, orecchiette con salsa pugno chiuso, seppie con verdurine croccanti guarnite in salsa rosa, spalla di vitello al pepe rosa, radicchio al forno con fondente rosa, olive nere e pompelmo rosa, spumone alla panna con toping alla fragola. "«Non vuole essere solo un tributo al Giro - afferma Giuseppe Maschera, presidente di Esu Padova - ma anche uno stimolo per coinvolgere i tanti studenti che fruiscono dei nostri servizi, provenienti da altre nazioni e altre regioni, verso una manifestazione che non rappresenta solo un importante evento sportivo che si ripete da 107 anni, ma anche un pezzo della storia e della cultura popolare del nostro Paese».