Giro d'Italia, tutte le modifiche di percorso delle linee dei bus: il tram viaggerà regolarmente

Giovedì 23 maggio, in occasione dell'arrivo a Padova della 18esima tappa del Giro d'Italia, molte linee urbane di Busitalia Veneto saranno costrette a variare il proprio percorso. Le uniche a rimanere invariate saranno il Tram e le linee 4, 6, 9, 10, 15, 19, 21 e 25.

Studenti

Il rientro a casa degli studenti a fine scuola sarà garantito con servizi bus navetta in partenza alle ore 12 dai plessi scolastici verso le rispettive destinazioni.

Servizio integrativo per l’ospedale sant’Antonio

Sarà attivo apposito servizio bus-navetta da/per ospedale S. Antonio. La navetta sarà in esercizio tra le 10 e le 18: con periodicità programmata di 30’ sul seguente percorso:Capolinea parcheggio Cus via Corrado, via Boccaccio, via Forcellini, via Gerardo Pietro, via Canestrini, via Pertile, via Forcellini, via Turazza e parcheggio Cus.

Linee modificate

Le linee modificate sono:

Urbane: 3-5-7-11-12-13-14-16-22-24

Extraurbane: E001-E002-E003-E004-E005-E006-E007-E013-E016-E035-E037-E060-E062-E063-E071-E073

Colli: A - AT - ATL - M - T - TL

Linea 3 per l'intera giornata

A/R: giunti in via Luca Belludi si svolterà a destra sulla corsia tram, al semaforo si proseguirà dritti in Corso Vittorio Emanuele II, si proseguirà fino a Piazzale Santa Croce dove si svolterà a sinistra in via Giordano Bruno, alla rotatoria successiva ancora a sinistra ed alla rotatoria con via D’Acquapendente si svolterà a destra per riprendere il normale percorso di linea.

Linee 5 - 12 - M - T - TL per l'intera giornata

A/R giunti in via Luca Belludi si svolterà a destra sulla corsia tram, al semaforo si proseguirà dritti in Corso Vittorio Emanuele II, si proseguirà fino a Piazzale Santa Croce dove si effettuerà il giro del piazzale per proseguire su via Santa Maria in Vanzo fino alla fine per poi svoltare a sinistra e riprendere il normale percorso di linea

Linea 7

Da inizio servizio fino alla corsa in partenza dalla ferrovia delle ore 12.40, e da Saonara alle 13.27 percorso regolare. Dalla partenza delle ore 13.05 dalla ferrovia, tutte le corse faranno capolinea in Corso Stati Uniti (Porsche) anziché Saonara seguendo il percorso per via Lisbona, via Belgio, Viale Regione Veneto.

Linea 11

Andata: Da inizio servizio fino alla partenza delle ore 12.30 da via Due Palazzi giunti in via Luca Belludi si svolterà a destra sulla corsia tram, al semaforo si proseguirà dritti in Corso Vittorio Emanuele II, fino a Piazzale Santa Croce dove si svolterà a sinistra in via Giordano Bruno, alla rotatoria successiva ancora a sinistra per poi proseguire in via Alessandro Manzoni, dopo il semaforo con via Leopardi alla rotatoria si effettuerà l’inversione di marcia per tornare in via A. Manzoni e riprendere il normale percorso di linea per via Crescini. Ritorno: Da inizio servizio fino alla partenza da via De Lazara delle ore 13.20 giunti al semaforo di via Leopardi si svolterà a sinistra in via Manzoni si proseguirà in via Giordano Bruno, alla rotatoria si svolterà a destra in direzione Piazzale Santa Croce, si proseguirà dritti in Corso Vittorio Emanuele II al semaforo si proseguirà dritti sulla corsia tram, per poi svoltare a sinistra in via L. Belludi e riprendere il normale percorso di linea. Dalla partenza delle ore 12.50 da Taggì e 13.40 da via De Lazara fino al termine del servizio A/R: giunti in via Luca Belludi si svolterà a destra sulla corsia tram, al semaforo si proseguirà dritti in Corso Vittorio Emanuele II, si proseguirà fino a Piazzale Santa Croce dove si svolterà a sinistra in via Giordano Bruno, ed alla rotatoria con via D’Acquapendente si svolterà a destra per via Tre Garofani sul normale percorso di linea.

Linea 13

Andata: Da inizio servizio fino alla partenza delle ore 12.25 da Altichiero, giunti in via Luca Belludi si svolterà a destra sulla corsia tram, al semaforo dritti in Corso Vittorio Emanuele II, si proseguirà fino a Piazzale Santa Croce dove si svolterà a sinistra in via Giordano Bruno, alla rotatoria successiva ancora a sinistra ed alla rotatoria con via D’Acquapendente proseguiranno dritte per via Manzoni per poi riprendere il normale percorso di linea. Ritorno: percorso inverso fino alla partenza delle ore 13.20 da via Boccaccio. Dalla partenza delle ore 12.35 da Limena e 13.40 da via Boccaccio fino al termine del servizio le corse provenienti da Altichiero giunte in Largo Europa proseguiranno a sinistra per corso del Popolo, via Trieste direzione ospedale, via Gattamelata, via Scardeone per poi riprendere il normale percorso di linea. In ritorno via Scardeone, ospedale, U.Foscolo, via Giotto e normale percorso di linea.

Linea 14

Via Ospedale: andata da inizio servizio fino alla partenza dalla ferrovia delle ore 12.05 percorso regolare. Dalla partenza delle ore 12.30 il percorso sarà regolare fino all’ospedale, poi alla rotonda si svolterà a sinistra su via Gattamelata, via Ariosto, alla rotonda si girerà a destra su via Corrado, via Vigonovese fino al semaforo di Camin dove si svolterà a destra in via Delle Granze, via Lisbona, via Messico, via Giorato fino alla fine per poi fare capolinea nel piazzale dell’asilo. Ritorno: Percorso inverso dalla partenza delle ore 13.20 dall’Asilo di Ponte San Nicolò. Via Riviere: andata, da inizio servizio e fino alla corsa delle ore 07.35 dalla ferrovia giunti in via Luca Belludi si svolterà a destra sulla corsia tram, al semaforo dritti in Corso Vittorio Emanuele II, si proseguirà fino a Piazzale Santa Croce dove si svolterà a sinistra in via Giordano Bruno, alla rotatoria successiva ancora a sinistra ed alla rotatoria con via D’Acquapendente proseguiranno dritte per Via Manzoni per poi riprendere il normale percorso di linea. Ritorno: Percorso inverso. Dalla partenza delle ore 13.10 dalla ferrovia le corse via “Riviere” effettueranno il percorso per via ospedale poi linea 15 fino alle Granze, proseguire in direzione Ponte San Nicolò per via Giorato e alla fine della stessa si farà capolinea nel piazzale dell’asilo.

Linea 16

Andata: Da inizio servizio fino alla corsa delle ore 12.55 dalla ferrovia, giunti in via Luca Belludi si svolterà a destra sulla corsia tram, al semaforo dritti in Corso Vittorio Emanuele II, si proseguirà fino a Piazzale Santa Croce dove si svolterà a sinistra in via Giordano Bruno, alla rotatoria successiva ancora a sinistra ed alla rotatoria con via D’Acquapendente proseguiranno dritte per Via Manzoni per poi riprendere il normale percorso di linea. Ritorno: Percorso inverso fino alla partenza delle ore 12.50 da Rio. Dalla partenza delle ore 13.20 dalla ferrovia fino al termine del servizio A/R: giunti in via Luca Belludi si svolterà a destra sulla corsia tram, al semaforo dritti in Corso Vittorio Emanuele II, si proseguirà fino a Piazzale Santa Croce dove si svolterà a sinistra in via Giordano Bruno, alla rotatoria successiva ancora a sinistra ed alla rotatoria con via D’Acquapendente a destra fino al ponte 4 Martiri dove si svolterà a sinistra per Lungargine S.Ziani, via Venier, via Pisani, via Del Cristo, via Caena, via Vecchia, via A. Da Rio fino all’incrocio per poi svoltare a destra e riprendere il normale percorso di linea.

Linea 22 per l’intera giornata

A/R:giunti in Corso Vittorio Emanuele si proseguirà in Prato della Valle seguendo la corsia Tram fino all’incrocio con via Beato Luca Belludi per poi riprendere il normale percorso di linea.

Linea 24

A/R: Da inizio servizio fino alla partenza delle ore 12.45 dal Plebiscito e fino alla corsa delle 12.52 da Mandriola le corse seguiranno il percorso via Ospedale, via Manzoni, Giordano Bruno e normale percorso di linea. Dalla partenza delle ore 13.08 dal Plebiscito e delle 13.15 da Mandriola fino al termine del servizio le corse dovranno transitare per Viale Codalunga, via Giotto, Largo Europa, Riviere e giunti in Via L.Belludi a destra proseguendo sulla corsia del tram fino piazzale Santa Croce dove si riprenderà il normale percorso di linea sia in andata che ritorno.

Linee A - AT - ATL per l'intera giornata

A/R: da Corso Vittorio Emanuele si proseguirà in Prato della Valle seguendo la corsia Tram fino all’incrocio con via Beato Luca Belludi per poi riprendere il normale percorso di linea.

Linee extraurbane E001-E002-E004-E005 Padova - Piove di Sacco

Da Padova: dalle ore 13.15 e fino alle ore 19.00 o comunque fino a cessate esigenze, effettueranno via Venezia, tangenziale (uscita 11 via Bembo), al semaforo di Casalserugo si svolterà a sinistra lungo Sp 30 per raggiungere la rotatoria di Polverara chiesa, dove si svolterà a destra. Giunti alla rotatoria di Brugine, si svolterà a sinistra e alla successiva rotatoria (Vigorovea) si svolterà a destra per riprendere il normale percorso di linea. Da Piove di Sacco: percorso inverso fino all’uscita 16 (Peroni) della tangenziale e poi via Friburgo fino all’autostazione, dalle ore 13.15 fino alle ore 18.30 o comunque fino a cessate esigenze.

Linea E003 Padova - Brugine - Piove di Sacco

Da Padova: dalle ore 13.15 e fino alle ore 19.00 o comunque fino a cessate esigenze, effettueranno via Venezia, tangenziale (uscita 11 via Bembo), al semaforo di Casalserugo si svolterà a sinistra lungo Sp 30 per raggiungere la rotatoria di Polverara chiesa dove si svolterà a destra per riprendere il normale percorso di linea. Da Piove di Sacco: percorso inverso fino all’uscita 16 (Peroni) della tangenziale e poi via Friburgo fino all’autostazione, dalle ore 13.15 fino alle ore 18.30 o comunque fino a cessate esigenze.

Linea E037 Padova - Mirano

Le corse in partenza dalle ore 13.00 alle ore 16.30 effettueranno capolinea alla fermata Mirano Actv.

Linea E060 Padova - Treviso linea in pool Busitalia-Mom

Le corse effettutate da Busitalia Veneto in partenza dalle ore 12.00 alle ore 16.00 effettueranno capolinea alla fermata di Scorzè ed effettueranno inversione alla successiva rotatoria per ritornare a Padova. Per le corse effettuate da Mom: lista deviazioni

Linea E071 Padova - Vigonovo - Piove/Bojon

Da Padova: le corse in partenza dalle ore 13.30 alle ore 17.00 sono sospese. Da Piove: La corsa in partenza da Piove per Tombelle delle ore 14.10 sarà limitata alla fermata “S. Angelo capitello”

Linea E073 Padova - Noventa P. - Stra

Le corse in partenza dopo le ore 13.00 fino alle ore 17.00 effettueranno capolinea alla fermata denominata “Alpe Noventana” ed effettueranno inversione alla rotatoria successiva (Supermercato Alì).

Linee E006-E007-E013-E016-E035-E062-E063 per tutta la giornata

Da Padova: tutte le corse transitanti via Riviere effettueranno la linea lungo la via tramviaria fino a Piazzale Santa Croce, per poi riprendere il normale percorso di linea. Tutte le corse in partenza dopo le 13.15 fino alle 19.00 o comunque fino a cessate esigenze, transitanti in via Manzoni (Istituto Marconi), effettueranno corso del Popolo, Riviere, Prato della Valle lungo la via tramviaria fino a Piazzale Santa Croce, per poi riprendere il normale percorso di linea. Le corse, transitanti per via Acquapendente, a Piazzale Santa Croce svolteranno a sinistra in via Giordano Bruno per poi riprendere il normale percorso di linea. In entrata a Padova: percorso inverso, da inizio a fine servizio, per le corse transitanti via Riviere. Dalle ore 13.30 alle ore 19.00 (orario passaggio fermata ist. Marconi) o comunque fino a cessate esigenze, le corse transitanti in via Manzoni (istituto Marconi) effettueranno il percorso Piazzale Santa Croce, Prato della Valle lungo la via tramviaria e Riviere