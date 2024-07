Arriva a Padova il Giro del Veneto Juniores: ecco le modifiche alla viabilità

Seconda edizione ai nastri di partenza per il Giro del Veneto juniores di ciclismo. La corsa a tappe, organizzata dalla Società Ciclisti Padovani in collaborazione con il Comune di Padova, parte infatti giovedì 18 luglio con la cronosquadre che avrà partenza e arrivo in Prato della Valle e si concluderà domenica 21 luglio con la tappa Padova-Selve di Teolo. La kermesse vedrà la partecipazione di circa 200 corridori di 34 squadre (tre straniere) e vedrà al via i migliori della categoria. Per le tappe di Padova, in particolare per la prima che si svolgerà interamente nel territorio comunale, sono previste delle modifiche alla viabilità.

In particolare giovedì 18 luglio dalle 13.30 alle 20, è prevista la chiusura al traffico di:

• Prato della Valle, corsia veicolare lato sud (fronte piazza Y. Rabin) fino a via Cinquantottesimo Fanteria;

• via Alberto Cavalletto;

• via Pasquale Paoli;

• via Cernaia (escluso il tratto rotatorio con le vie Sorio e Milazzo);

• via Goito.

Dalle 7 di giovedì 18 luglio sarà inoltre vietata la sosta in:

• via Goito;

• via Cernaia;

• via Alberto Cavalletto;

• via Pasquale Paoli;

• Prato della Valle, tratto compreso tra le vie Cavalletto e 58° Fanteria;

• Prato della Valle, all’interno del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della Valle, lato via Cavalletto. Dalle 13.30 alle 20 di giovedì 18 luglio inoltre sarà temporaneamente istituito il doppio senso di marcia in via Libia, per consentire l’accesso nella zona della Sacra Famiglia e “Basso Isonzo”.

Nel periodo interessato alle chiusure alcune linee del trasporto pubblico locale subiranno delle deviazioni di percorso. Seguiranno quindi dei percorsi alternativi il Servizio Sostitutivo Tram e le linee 5, 22, A, AT, ATL, E062, 12, M, T, TL e la linea 24. Sul sito di Busitalia Veneto tutti i dettagli delle deviazioni.