Girovagarte raccoglie 9000 euro per la Croce Rossa. Saranno utilizzate per le vittime della guerra

È stato consegnato oggi 29 novembre l’assegno frutto di GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana andato in scena da giugno a settembre. Quest’anno Girovagarte ha risposto ad un essenziale impegno morale offrendo la propria solidarietà alle vittime del conflitto in Ucraina. Durante tutti gli appuntamenti della rassegna, infatti, grazie ad una raccolta fondi, gli organizzatori hanno deciso di devolvere il ricavato a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova a sostegno delle numerose attività di accoglienza a sostegno dei profughi di guerra accolti a Padova.

Gli organizzatori

«Siamo onorati di questo risultato, c’è stata una grandissima risposta da parte di tutti gli spettatori - hanno sottolineato gli organizzatori - Non possiamo rimanere indifferenti davanti a ciò che sta ancora accadendo in Ucraina. Pensiamo che anche iniziative culturali come GirovagArte possano essere volano di sensibilizzazione su tematiche come queste». La rassegna itinerante che dal 30 giugno al 4 settembre ha portato più di 35 spettacoli di teatro, cinema e musica nei quartieri della città, si conferma essere uno dei format molto gradito dal pubblico. E lo dicono i numeri: quest’anno la kermesse ha avuto un enorme successo di pubblico: oltre cinquemila spettatori complessivi. Artisti del calibro di Ascanio Celestini, Giuliana Musso, Mario Venuti, Mario Pirovano, Mirco Artuso, Max Paiella, I Solisti Veneti, OPV e molti altri si sono alternati durante tutta l’estate.

Junior

Questa edizione è stata arricchita dal format GirovagArte Junior, laboratori e performance per bambini e famiglie che si sono svolti di domenica nei parchi cittadini dei vari quartieri e da trekking urbani che hanno accompagnato il pubblico a conoscere nuovi scorci della città. Tra le novità anche gli appuntamenti con GirovagArte Off, otto appuntamenti con il teatro e la musica all’interno del parco urbano Campo dei Girasolinella zona del Basso Isonzo. Inoltre, l’Università di Padova ha proposto un percorso guidato di quattro incontri insieme ai docenti e ai giornalisti de Il Bo Live per scoprire diversi aspetti dell'Ateneo, che festeggia con tutta la città all'insegna della libertà, comerappresenta il motto Universa universis patavina libertas: tutta intera, per tutti, la libertà nell'Università di Padova.