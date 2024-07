Ali mescola il cda: Giuliano Canella diventa vicepresidente della società fondata dallo zio Francesco

L’Assemblea dei soci di Alì S.p.a. ha deliberato la nomina dei consiglieri di amministrazione della società, in scadenza con l’approvazione del bilancio 2023, reintegrando la figura del Vice Presidente, venuta meno a seguito della scomparsa del socio fondatore e Presidente, Francesco Canella. In sua sostituzione è stato nominato il figlio Gianni Canella, affiancato dal neoeletto vice Presidente, Giuliano Canella (nipote di Francesco e cugino di Gianni), dal fratello Marco e dal cugino Matteo, oltre che dal consigliere Paolo Roverato.

Giuliano cresce nell’azienda di famiglia, dove comincia a lavorare, dal 1992, affiancando il padre, Settimo, fratello di Francesco, come aiuto buyer ortofrutta. Con dedizione e sacrifici prepara le basi di quella che sarà la sua carriera come Responsabile Ortofrutta, dapprima, e Direttore Commerciale Freschi, poi. Il reparto ortofrutta è il fiore all’occhiello dell’azienda, dove assortimento e qualità si sposano con proposte innovative e i più moderni stili espositivi in cui comunicazione e informazione giocano un ruolo fondamentale. In questo settore, Giuliano, contribuisce a far ottenere all’azienda, negli anni, numerosi riconoscimenti ufficiali sia da parte di Associazioni di settore che da varie istituzioni nazionali, internazionali come Federdistribuzione, Freshfel Europe, oltre a Regione Veneto.

Oggi continua il suo impegno come Direttore Commerciale Freschi e Freschissimi del Gruppo Alì, oltre che come Consigliere delegato e Vice Presidente di un’azienda che è stata culla della sua maturazione e crescita professionale e che da oltre 50 anni fa della qualità e dei prodotti freschi il suo baluardo. In occasione della nomina a Vice Presidente, Giuliano Canella ha dichiarato: «Per me è un onore e soprattutto un privilegio essere nominato Vice Presidente dell’azienda che mi ha insegnato a diventare quello che sono oggi. I valori della famiglia, della responsabilità, del rispetto, dell’umiltà e dell’onestà sono l’eredità più grande tramandata da mio zio Francesco. Accompagnato da questi valori e con lo spirito di sacrificio e la passione per il lavoro, per l’azienda e per la qualità, continuerò la mia missione. Il mio obiettivo sarà quello di fortificare la squadra con tutti i miei cugini per fare in modo che Alì continui ad essere quell’azienda solida, sana, innovativa e organizzata che è oggi»