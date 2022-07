Auto e Moto d'epoca, Gottardo sta con Giordani: «Bisogna avere il coraggio di sfidare il cambiamento»

Sulla decisione della Fiera di Padova in merito ad Auto e Moto d’epoca interviene Vincenzo Gottardo, reggente della Provincia di Padova. Al contrario dei suoi "colleghi" di centrodestra, tra parlamentari e consiglieri comunali, è favorevole alla conversione della Fiera, di cui tra l'altra la Provincia è socia.

Gottardo

«Dobbiamo renderci conto che Auto e Moto d’epoca non sarebbe stata la manifestazione che avrebbe salvato lo sviluppo della Fiera di Padova - sostiene Gottardo - .In una realtà in continuo cambiamento, bisogna avere il coraggio per una grande sfida. E’ necessario avviare una riflessione profonda per dare un volto nuovo ad un’infrastruttura che deve uscire dalla logica della mera sede espositiva per diventare centro propulsore di attività al servizio dell’economia padovana e veneta, attraverso un processo di diversificazione e specializzazione delle funzioni. Dobbiamo renderci conto che la Fiera, con il nuovo Centro Congressi, avrà una vocazione nazionale e internazionale e sarà capace di catalizzare presenze ed eventi importanti per valore e numero, generando comunque un indotto rilevante per la città, con quell’Hub dell’innovazione che farà incrociare esposizioni, ricerca e formazione, trasferimento tecnologico, turismo e cultura. E’ vero che pensare di aver venduto a Bologna un marchio così importante e prestigioso può far accapponare la pelle, ma se l’operazione viene vista a lungo termine, con una strategia e una programmazione che impongono il coraggio di osare, potrebbe rivelarsi la soluzione strategica vincente»