«In ansia per le mie sorelline a Kabul»

Goubaldin è arrivato in Italia nel 2016 attraverso la cosiddetta rotta balcanica. L'anno scorso ha poi perso un fratello di 13 anni, morto in una esplosione. In Italia l'associazione "Refugee welcome", l'ha accolto e fatto in modo che imparasse l'italiano e gli ha insegnato a un mestiere. Tre mesi fa ha preso in gestione la pizzeria di via Zabarella