Gli artigiani padovani promuovono Giorgia Meloni: l'indagine di Confartigianato

Giorgia Meloni passa a pieni voti l’esame degli artigiani padovani: l’81% dei piccoli imprenditori la approvano, sia come leader di Fratelli d’Italia, sia come Premier. Un autentico plebiscito lo incassa la decisione di abolire o rimodulare il reddito di cittadinanza: si è dichiarato favorevole oltre il 96% degli imprenditori. Lo rivela un’analisi svolta ad aprile da Confartigianato del Veneto, attraverso interviste telefoniche su un campione di artigiani.

Leader di partito

Meloni, tra tutti i leader di partito, è quella più apprezzata. Silvio Berlusconi si classifica al secondo posto con il 57% del gradimento, seguito da Matteo Salvini con una percentuale del 50,6%. È molto positivo anche il giudizio su Meloni in qualità di Capo del Governo: registra infatti il 78,4% di giudizi positivi o più positivi che negativi. Il leader di opposizione più gradito risulta Calenda (Azione) con un 14% dei consensi (lontano, però, dal 26,5% registrato dagli imprenditori artigiani veneti). Al secondo posto si classifica il Verde Bonelli con il 12,7% e di seguito Renzi con l’11,4%.

Provvedimenti

Molto alto, anche se inferiore a quello riservato alla Meloni, il consenso complessivo nei confronti dell’azione dell'esecutivo. Il 14% degli intervistati da un giudizio molto positivo mentre il 55,7% più positivo che negativo, per un totale che sfiora il 70%. Entrando poi nel merito dei singoli provvedimenti, i piccoli imprenditori veneti si dividono sul giudizio alle azioni di governo messe in atto sino ad ora per contrastare i problemi economici (caro energia, caro carburanti, caro materie prime etc): il 51,9% si dice tranquillizzato mentre il 41,8% no. Oltre il 57% condivide la riforma fiscale e l’introduzione della Flat Tax. In merito alla riforma “Calderoli” sull’autonomia differenziata resta preoccupazione sui tempi: il 55,7% degli intervistati teme ci vorranno anni e che possano arrivare nuovi intoppi. Due i provvedimenti più importanti presi di recente dal governo su cui è stato chiesto un giudizio: il primo riguarda le politiche sull’immigrazione e la gestione dei flussi. In questo caso gli imprenditori artigiani si dividono: il 51,9% e d’accordo su un aumento dei flussi per venire incontro alle difficoltà oggettive di trovare forza lavoro, il 40,5% lo ritiene comunque non da fare. Il secondo punto riguarda l’azione del Governo in materia di Superbonus. Il 43% degli intervistati approva le scelte del Governo ma chiede di risolvere il problema dei crediti incagliati mentre un 25,3% auspica che sia mantenuto con le sue prerogative di cessione del credito e sconto in fattura anche se ridotto, eventualmente, nella percentuale di agevolazione. Gli imprenditori intervistati, infine, sono in generale soddisfatti delle posizioni tenute dal Governo in merito alle due grandi riforme prospettate dalla UE in tema di Casa green e mobilità green. Nel primo caso il 60,8% ritiene che si sia fatto bene a contrastare la proposta ed un 26,6% ritiene che possa essere accolta ma vada migliorata. Nel caso delle auto, la percentuale di consenso verso la posizione del Governo aumenta al 70,9% dei casi. Il 10% la ritiene invece fattibile con miglioramenti. «Si tratta di dati - spiega Gianluca Dall’Aglio, presidente di Confartigianato Imprese Padova - che dimostrano che, per sostenere la transizione green, sono indispensabili strumenti finanziari ad hoc per famiglie e imprese. Gli artigiani pensano che, senza finanziamenti, diventi difficile rispettare le scadenze fissate dall’Unione Europea. La nostra provincia è all’11° posto in Italia per investimenti green, ma questa propensione va sostenuta».

Situazione economica

Infine, l’occasione è stata colta per tastare i sentiment verso la situazione economica e delle imprese. Il 46,8% è fiducioso nella ripresa, ma solo il 22,8% ritiene che il miglioramento riguarderà la sua azienda. Il 50,6% degli intervistati pensa che l’andamento della propria impresa, nei prossimi mesi, rimarrà invariato ma sempre positiva. Aggiunge Dall'Aglio: «Continua la luna di miele tra piccola impresa e Governo Meloni: i nostri imprenditori ripongono molta fiducia nell’esecutivo. Alcuni provvedimenti dimostrano un cambio di passo. A partire proprio dalle decisioni prese il 1° maggio. Dalle anticipazioni sul testo, il Decreto va nella direzione giusta. Ad esempio, il superamento del reddito di cittadinanza per sostituirlo con interventi assistenziali dedicati ai soggetti non occupabili e percorsi di inserimento lavorativo e incentivi per chi assume personale occupabile incontra le aspettative della nostra base, come confermano i dati del sondaggio effettuato nelle settimane scorse e attraverso il quale abbiamo chiesto un parere sui piani che l’Esecutivo aveva già presentato a grandi linee ma che sono stati resi meglio noti ieri». Il giudizio è positivo anche su altre iniziative annunciate dal Governo: «Una maggiore attenzione al Made in Italy (con il nuovo nome al ministero dell’economia che non è solo un fatto formale), il progetto del liceo del made in Italy, il rilancio del federalismo, la “tregua” fiscale e una riforma, quella fiscale, che appare a misura di MPI. Vigileremo sulla attuazione di questi provvedimenti -prosegue- e non mancheremo di fare proposte nella direzione indicata dai nostri imprenditori per avere nuovi interventi incisivi in materia di caro materie prime, energia, carburanti ed in generale per agevolare le imprese nella loro attività. Proseguiremo, inoltre, sull’individuare soluzioni ai crediti incagliati proponendo una evoluzione dei bonus che garantisca il proseguimento dell’efficientamento energetico del nostro patrimonio edilizio con un occhio di riguardo anche all’abbattimento, ad esempio, delle barriere architettoniche».

Indagine

L’indagine è stata condotta in modalità mista CATI (interviste telefoniche) e CAWI dal 3 al 7 aprile 2023. Sono state intervistate 407 imprese artigiane venete selezionate casualmente Il campione è stato stratificato per provincia. Il tasso di risposta ottenuto è stato del 28%. Il margine d’errore è del 4.9%.