Pubblicate le graduatorie per gli asili nido: rimangono fuori 252 bambini

Sono state pubblicate oggi, 10 maggio, le graduatorie per gli asili nido comunali per il prossimo anno scolastico. Sono pervenute 580 domande, di cui 267 per i piccoli e 313 per i medio grandi, su 423 posti disponibili. I posti assegnati da graduatoria sono 377 (italiani 286, stranieri 91). Rimangono in lista d’attesa 128 piccoli e 124 medio-grandi.

«Rispetto allo scorso anno c’è una maggiore richiesta di accoglienza nei nostri nidi in alcune zone della città – commenta l’assessora alle politiche scolastiche, Cristina Piva - si spera con l'assestamento della seconda scelta di dare una collocazione a più bambini possibili». Tra le domande ammesse, 353 sono pervenute da residenti e 24 da non residenti. Tutte le famiglie i cui bambini sono stati ammessi verranno contattate tramite posta elettronica dagli uffici del Settore per la conferma dell'accettazione del posto.

Ecco dove consultarle: https://www.padovanet.it/informazione/graduatorie-asili-nido-comunali